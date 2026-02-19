ป.รวบทรพี! เผาบ้าน-ซ้อมพ่อปางตาย น้อยใจรักลูกไม่เท่ากัน

กองปราบตามรวบทรพี! เผาบ้าน-ซ้อมพ่อสาหัส จนมุมขณะหนีกบดานเมืองนนท์ สารภาพน้อยใจพ่อรักลูกไม่เท่ากัน
วันนี้ ( 19 ก.พ. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป. และ พ.ต.ท.เอกรัฐ จันทร์มณี สว.กก.1 บก.ป. ร่วมกันจับกุม นายทรงพล อายุ 46 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 343/2568 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 68 ข้อหา “วางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น ที่เป็นโรงเรือนที่คนอยู่อาศัย และทำร้ายร่างกายบุพการี (บิดา) จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส” ได้บริเวณหน้าบ้านพัก หมู่ 5 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 68นายทรงพล ผู้ต้องหาได้ก่อเหตุวางเพลิงบ้านพักของนายสมควรฯ ซึ่งเป็นบิดาในพื้นที่ หมู่ 9 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นอกจากนี้ยังได้ลงมือทำร้ายร่างกายพ่อจนได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วย อย่างไรก็ตามหลังก่อเหตุแล้วผู้ต้องหาได้ช่วยนำตัวผู้เป็นพ่อส่งโรงพยาบาลได้ทัน จากนั้นหลบหนีออกจากพื้นที่ทันที พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ ก่อนประสานกองปราบจับกุมได้ขณะหนีมากบดานในพื้นที่ จ.นนทบุรี
สอบสวน นายทรงพล รับสารภาพว่า เป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายพ่อและวางเพลิงเผาบ้านจริง สาเหตุจากความน้อยเนื้อต่ำใจ คิดว่าพ่อรักลูกไม่เท่ากัน ประกอบกับอารมณ์ชั่ววูบ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่ง สภ.หนองปลิง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป