"รถถัง"เดือด! แจ้งจับเกรียนคีย์บอร์ดด่าลามปามครอบครัว-บุพการี

"รถถัง จิตรเมืองนนท์" บุกกองปราบ แจ้งจับเกรียนคีย์บอร์ดด่าลามปามถึงครอบครัว-บุพการี ลั่นรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้น
วันนี้ (19 ก.พ. ) ที่ กองปราบปราม นายทินกร ศรีสวัสดิ์ หรือ "รถถัง จิตรเมืองนนท์" ยอดนักมวยไทยชื่อดังระดับโลก พร้อมครอบครัวและทีมทนายความ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองปราบปราม เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มเกรียนคีย์บอร์ดที่โพสต์ข้อความด่าทอและบิดเบือนข้อมูลจนเสื่อมเสียชื่อเสียง
รถถัง กล่าวว่า สาเหตุที่ตัดสินใจเข้าแจ้งความในครั้งนี้ว่า ที่ผ่านมาตนยินดีน้อมรับทุกคำติชมเกี่ยวกับฟอร์มการชก แต่ระยะหลังกลับพบว่ามีการใช้ถ้อยคำดูหมิ่นเหยียดหยามที่เกินขอบเขต มีการลามปามไปถึงครอบครัวและบุพการี รวมถึงมีการโพสต์ข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์นักมวยอาชีพและค่ายมวยต้นสังกัดอย่างรุนแรง
"ผมอดทนมานาน แต่วันนี้ต้องขอปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองและครอบครัว เพื่อให้เป็นบทเรียนว่าการคอมเมนต์ควรมีขอบเขต" รถถัง กล่าว
รถถัง กล่าวด้วยว่า ต้องการให้กรณีนี้เป็นบรรทัดฐานใหม่ในสังคมโซเชียลว่า เสรีภาพในการแสดงออก ไม่ใช่การด่าใครก็ได้ตามใจชอบ โดยยืนยันเจตนารมณ์ชัดเจนตามสโลแกนยอดฮิต "รับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้น" ซึ่งเงินที่ได้จากการเรียกค่าเสียหายทั้งหมด ตนตั้งใจจะนำไปทำบุญและช่วยเหลือสังคมต่อไป