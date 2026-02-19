รวบสาวยูเครน หนีคดีโกงแชร์ลูกโซ่หมื่นล้าน มากบดานในภูเก็ต

ตร.ไซเบอร์จับกุมสาวชาวยูเครน ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฉ้อโกงแชร์ลูกโซ่ออนไลน์ มูลค่าความเสียหายกว่าหมื่นล้านบาท หลบหนีมาพักอยู่ในภูเก็ต
วันนี้ (19 ก.พ.) ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ( บช.สอท.) พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.ธีระ เชื้อสุวรรณ ผกก.1 บก.สอท.5 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงผลการจับกุมหญิงสัญชาติยูเครน ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในคดีสมคบกันฉ้อโกงผ่านระบบโทรคมนาคมในลักษณะแชร์ลูกโซ่ (Ponzi/Pyramid Scheme) ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา หลังหลบหนีเข้ามาพักอาศัยอยู่ในคอนโดพื้นที่ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
สืบเนื่องจาก พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากกรณีได้รับการประสานงานตามคำร้องขอของหน่วยงานความมั่นคงและกฎหมาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอให้ช่วยจับกุมและส่งตัวผู้ต้องหาสำคัญ เป็นหญิงสัญชาติยูเครน จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน เพื่อนำตัวกลับไปดำเนินคดีในความผิดฐาน “สมคบกันกระทําความผิดฐานฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ (WIREFRAUD) ในลักษณะแชร์ลูกโซ่ (PONZI/PYRAMID SCHEME)” ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา โดยผู้ต้องหาดังกล่าวได้ร่วมกันสร้างมูลค่าความเสียหายกว่า 340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 10,617 ล้านบาทไทย
โดยเจ้าหน้าที่ ผกก.1 บก.สอท.5 ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดลงพื้นที่สืบสวนหาข่าว จนทราบสถานที่ที่ผู้ต้องหารายนี้พักอาศัยหลบซ่อนตัวอยู่ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายค้นศาลจังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจค้น พร้อมด้วย บก.ตอท. ได้สนธิกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ตม.จว.ภูเก็ต, พฐ.จว.ภูเก็ต และ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต นำหมายค้นศาลเข้าตรวจค้น คอนโดแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ผลการตรวจค้นสามารถจับกุม หญิงยูเครนรายดังกล่าว ตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหา “สมคบคิดกระทำการฉ้อโกงผ่านระบบโทรคมนาคม ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา ตามาตรา 1349 บรรพ 18 อันเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกมากกว่าหนึ่งปี” พร้อมตรวจยึดของกลางหลายรายการ อาทิ โทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แล็บท๊อป i-Pad และเอกสารสำคัญอีกหลายรายการ
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา และขอให้การในชั้นศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงและกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ FBI HSI และ USSS ร่วมสังเกตการณ์ เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอผ่านประเทศที่มีความตกลงหรือมีสนธิสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (Mutual Legal Assistance Treaty-MLAT) ก่อนจะดำเนินการคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายต่อไป