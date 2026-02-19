บุกรวบ “บอสตวน” เจ้าพ่อคริปโตจีน หนีคดีโกงข้ามชาติ กบดานบ้านหรูบางพลี เสียหายกว่า 4.5 พันล้าน

ตำรวจสืบ ตม.3 รวบ “บอสตวน” เจ้าพ่อคริปโตลวงโลกจีน หนีกบดานหมู่บ้านหรูย่านบางพลี เสียหายกว่า 4.5 พันล้านบาท
วันนี้ (19 ก.พ.) มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา ชุดสืบสวน กก.สส.บก.ตม.3 เปิดปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญตามนโยบายกวาดล้างอาชญากรข้ามชาติ ภายหลังได้รับคำสั่งจาก พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) และ พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. ให้เร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่แฝงตัวใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งกบดาน
พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 จึงสั่งการให้ พ.ต.อ.สุริยะ พ่วงสมบัติ ผกก.สส.บก.ตม.3 นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ลงพื้นที่ติดตามเป้าหมายอย่างใกล้ชิด หลังได้รับเบาะแสสำคัญเกี่ยวกับ “บอสตวน” หรือ ตวน เจียนเล่ย ผู้ต้องหาชาวจีน ซึ่งเป็นที่รู้จักในวงการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของจีน
จากการสืบสวนพบว่า ในปี 2567 นายตวนอยู่เบื้องหลังการพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีปลอมในชื่อ “BHE Exchange” และออกเหรียญดิจิทัลปลอมชื่อ “DDO” หลอกลวงนักลงทุนด้วยการเสนอผลตอบแทนรายปีสูงถึง 6% พร้อมโฆษณาว่ามูลค่าสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้น 20 เท่าภายใน 10 ปี อีกทั้งยังสร้างกราฟแสดงราคาปลอมให้ดูเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อจูงใจเหยื่อ
ต่อมาผู้ต้องหาได้ปิดแอปพลิเคชันและหลบหนีออกนอกประเทศ หลังมีผู้เสียหายกว่า 20,000 ราย มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4.5 พันล้านบาท ทางการจีนจึงออกหมายจับในความผิดฐานฉ้อโกง
ภายหลังก่อเหตุ นายตวนหลบหนีเข้ามากบดานในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2567 โดยเปลี่ยนที่พักหลายแห่งเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม เจ้าหน้าที่ กก.สส.บก.ตม.3 ใช้เวลาสืบสวนติดตามพฤติกรรมและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนาน 1 เดือน จนทราบแน่ชัดว่าผู้ต้องหาพักอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านหรูย่านบางพลี จ.สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่จึงเข้าจับกุม พร้อมแจ้งคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (เพิกถอนวีซ่า) เนื่องจากเข้าลักษณะเป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายคนเข้าเมือง ก่อนควบคุมตัวส่ง กก.3 บก.สส.สตม. เพื่อกักตัวรอการส่งกลับไปดำเนินคดีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป