"สมชาย-เจ๊แดง" เยี่ยม "ทักษิณ" ยังแข็งแรง ส่วน "ยศชนัน" ไม่รับเก้าอี้รัฐบาลชุดใหม่ ให้ตัดสินใจเอง

MGR Online - คิดถึงจึงมาหา! "สมชาย-เจ๊แดง" พร้อมพี่เขย เยี่ยม “ทักษิณ” คุยเรื่องครอบครัว ส่วน "ยศชนัน" ไม่รับตำแหน่งรัฐบาลภูมิใจไทย เคารพการตัดสินใจของเจ้าตัว
วันนี้ (19 ก.พ.) เวลา 10.30 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี บิดาของ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ หรือ "เจ๊แดง" ภรรยาของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ พี่ชายคนโตของคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ในฐานะพี่เขยของนายทักษิณ ชินวัตร เป็นตัวแทนครอบครัวเดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมี นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัว ร่วมเข้าเยี่ยมด้วย ซึ่งเป็นครั้งที่ 41 หลังถูกคุมขังตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.68
ต่อมา เวลา 11.30 น. ภายหลังการเข้าเยี่ยม นายสมชาย เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า วันนี้มาเยี่ยมตามปกติ เพราะไม่ได้มานานแล้วก็คิดถึงกัน พอมีโอกาสจึงเดินทางมาเยี่ยมเป็นเรื่องปกติของคนในครอบครัว ส่วนเรื่องสุขภาพท่านยังแข็งแรงดี ไม่มีปัญหาอะไร
เมื่อถามว่ากระแสข่าว ศ.ดร.ยศชนัน จะไม่รับตำแหน่ง รมว. ในรัฐบาลชุดใหม่นั้น นายทักษิณ เห็นด้วยหรือไม่ นายสมชาย ระบุว่า การเมืองเป็นเรื่องของพรรคที่จะประชุมหารือกัน ตนไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะตนได้ออกมาแล้วเพียงแต่ให้กำลังใจกัน ส่วนเจ้าตัวกับทางพรรคมีนโยบายใดๆ ก็ว่ากันไป ทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จ และยอมรับในการตัดสินใจของเขาอยู่แล้ว เพราะเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว อย่าไปห่วงอะไร
เมื่อถามว่า ศ.ดร.ยศชนัน มีปรึกษากับครอบครัวบ้างหรือไม่ นายสมชาย กล่าวว่า ส่วนใหญ่เรื่องการเมืองจะปรึกษาทางพรรค แต่เมื่ออยู่บ้านก็กินข้าวกันพาหลานมาเล่นสนุกสนานตามประสาคนแก่ ดูแลกันไป เพียงแต่ส่งกำลังใจให้ ได้ยินมาว่ามีคนชื่นชม ศ.ดร.ยศชนัน มากมาย เราก็ปลื้มใจและให้กำลังใจเขา ทั้งนี้ นายทักษิณ ก็ไม่ได้ฝากอะไรและท่านก็ได้ฟังตามข่าว เพียงแต่ให้กำลังใจเหมือนกัน นายทักษิณ ก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่ออกมาทำอะไรได้ ส่วนรับตำแหน่งในรัฐบาลชุดใหม่หรือไม่ ให้เจ้าตัวเป็นคนตัดสินใจเอง ตนไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรเพราะไม่ใช่ผู้บริหารพรรค
เมื่อถามว่าส่วนตัวคิดอย่างไรพรรคเพื่อไทย เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยนั้น นายสมชาย เผยว่า ตนก็ฟังตามข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยได้เชิญพรรคเพื่อไทย ไปร่วมรัฐบาลตามที่ทุกคนทราบ เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันไป อะไรที่ทำแล้วเป็นประโยชน์ เราก็ยืนดูอยู่พร้อมให้กำลังใจทำงานเพื่อประชาชนได้สำเร็จก็ดีใจด้วย