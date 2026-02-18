ปคบ.ทลายโกดังชลบุรี ย้อมแมวยางเก่าขาย ยึดของกลางมูลค่า 10 ล้าน

ปคบ.- สมอ. บุกทลายโกดัง 4 แห่งในพื้นที่ จ.ชลบุรี นำยางเก่ามาย้อมแมวขาย ยึดของกลาง 2,000 เส้น มูลค่า 10 ล้านบาท
วันนี้ (18 ก.พ.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รอง ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ ทองอุทัย ผกก.3 บก.ปคบ. นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกันแถลงผลตรวจค้นโกดังเถื่อนลักลอบย้อมแมวยางเก่าหลอกลวงผู้บริโภค หลังนำกำลังเข้าตรวจสอบโกดังเก็บสินค้า 4 แห่งในพื้นที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตรวจยึดยางรถยนต์ไม่ได้มาตรฐานจำนวนกว่า 2 พันเส้นมูลค่า 10 ล้าน
พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก กก.3 บก.ปคบ. ทราบว่ามีขบวนการนำยางรถยนต์ค้างปีมาแก้ไขดัดแปลงลบเลขสัปดาห์และปีที่ผลิตและพิมพ์ใหม่เพื่อหลอกลวงผู้บริโภคว่าเป็นยางที่ผลิตมาใหม่ และขายในราคาถูก จึงสืบสวนขยายผลทราบว่า มีสถานที่กักเก็บยางที่ไม่ได้มาตรฐาน ในพื้นที่อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จึงได้มีการลงพื้นที่เฝ้าติดตาม
ทราบว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นโกดังปิดที่บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าออกได้ จนมีรถกระบะ ติดโครงเหล็กมีการขนยางรถยนต์ออกมา จึงได้สะกดรอยและทราบว่ากำลังมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ กทม. เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าขอตรวจสอบกระบะคันดังกล่าว โดยพบว่าได้บรรทุกยางรถยนต์ที่มีความผิดปกติบริเวณขอบแก้มยางที่มีการพิมพ์วันที่ผลิต ซึ่งจะบอกสัปดาห์และปีที่ผลิตด้วยรหัส 4 ตัว พบว่ามีรอยการขูดและตอกปีใหม่ ถึงได้เชิญตัวพนักงานขับรถเพื่อเข้าให้ข้อมูลและตรวจยึดรถกระบะพร้อมยางดังกล่าวไว้ตรวจสอบ
พร้อมกันนี้ยังได้จัดกำลังเฝ้าสังเกตการณ์โกดังบริเวณเดิมก็พบว่า ยังคงมีรถกระบะขนส่งอีกคันกำลังนำยางรถขับออกมาจากโกดัง เจ้าหน้าที่จึงได้ขอทำการตรวจสอบว่าเป็นยางรถยนต์ซึ่งมีการดัดแปลงลบเลขสัปดาห์และปีที่ผลิตและพิมพ์ใหม่เช่นเดียวกัน จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นสถานที่ 4 แห่ง ได้เเก่ โกดังเก็บสินค้า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2 จุด,โกดังเก็บสินค้า ต.หนองขาม จ.ชลบุรี 2 จุด โดยที่มีการบูรณาการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ อมส.และ กก.สส.ภ.2 พบ ยางรถยนต์ที่มีการขูดและตอกปีใหม่ และบางส่วนที่ไม่มีเครื่องหมาย มอก. 2,000 เส้น นอกจากนี้ยังพบแผ่นโลหะตัวเลขซึ่งเชื่อว่าใช้ในการปลอมแปลง แก้ไขวันที่ในการผลิตยาง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา"ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานโดยไม่ได้ รับอนุญาต" แก่เจ้าของโกดังทั้ง 4 แห่ง พร้อมขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการต่อไป