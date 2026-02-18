“เปิ้ล นาคร” ขึ้นโรงพักล่อจับคนโกงเงิน “หม้อแม่จูน” พบเป็นลูกจ้างขับรถ ยอมรับสารภาพต่อหน้า

“เปิ้ล นาคร” พร้อมภรรยาเดินทางเข้าแจ้งความตำรวจ สน.โคกคราม ถูกโกงเงินและลักแกงหม้อแม่จูนเสียหายนับแสนบาท ก่อนพบเป็นลูกจ้างคนขับรถดูแลสินค้า เจ้าตัวยอมรับสารภาพต่อหน้า
วันนี้ (18 ก.พ.) ที่ สน.โคกคราม นายนาคร ศิลาชัย หรือเปิ้ล นาคร ดารานักแสดง พร้อมด้วยนางกษมา ศิลาชัย หรือจูน ภรรยา นำเอกสารหลักฐานเดินทางเข้าพบ ร.ต.ท.ศุภฤกษ์ ปานจันทร์ รอง สว.(สอบสวน)สน.โคกคราม เพื่อเข้าแจ้งความกรณีถูกโกงเงินและลักแกงหม้อแม่จูนความเสียหาย รวมมูลค่านับแสนบาท ภายหลังนายบอม อายุ 32 ปี ลูกจ้าง-คนขับรถดูแลสินค้าหม้อแม่จูน รับสารภาพต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ได้ลักหม้อแม่จูน ไปเอง
นายเปิ้ล นาคร กล่าวว่า หลังจากตรุษจีนผ่านเรื่องราวดีดีมาไม่กี่วันและหม้อแกงแม่จูนก็กำลังจะไปขายที่สนามบินคูเมืองด้วย ดีใจได้เพียง 2 ชม. ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ มีลูกน้องโทรศัพท์มาบอกว่าหม้อแม่จูน ประมาณ 200-300 หม้อหาย โดนขโมย แรกๆ คิดว่าไม่เป็นไรแค่หนึ่งถึงสองหม้อแต่ลูกน้องบอกว่ารอบนี้หายเป็น แสน ตนจึงตกใจว่าโดนอีกแล้วหรอปีที่แล้ว โดนไปยังไม่ได้เงินคืนเลย ซึ่งขณะขนของไปขายที่ห้าง ระหว่างการเช็คสต๊อกปรากฏว่าของหาย เป็นหม้อแกงแม่จูน รวมกว่าแสนบาท
นายบอม ลูกจ้างเปิ้ล นาคร กล่าวด้วยใบหน้าซื่อว่า ขณะที่ของหายพนักงานฝ่ายจัดสต๊อกและคนอื่นๆไม่มีใครได้สนใจ เมื่อสอบถามใครก็ไม่มีใครพบความผิดปกติและบริเวณดังกล่าวไม่มีกล้องวงจรปิด ซึ่งเกิดข้อสงสัยแต่ก็ไม่มีหลักฐานชัดเจน เมื่อถามว่าสงสัยใครหรือไม่ นายบอม ตอบว่า อาจจะเป็นคนแถวนั้น ซึ่งตนก็เพิ่งได้มาทำงานที่นี่ได้แค่ 6 เดือน
โดยระหว่างการแถลงข่าวนายเปิ้ล นาคร ได้นำเอกสารสลิปโอนเงิน จำนวน 70,000 บาท จากลูกค้าขึ้นมาให้สื่อมวลชนดู ซึ่งชื่อบัญชีผู้รับเงินเป็นชื่อนายบอม โดยนายบอมอ้างว่า สามารถชี้แจงได้ มีลูกค้ามาซื้อของที่ตนตนได้นำเงินดังกล่าวไปส่งให้กับที่หน้าบู๊ทแล้ว ด้านเปิ้ล นาคร จึงบอกว่าทำไมถึงไม่โอนเงินเข้าบริษัท โดยให้โอนเข้าบัญชี “มาดามอร่อย” เท่านั้น หากเป็นบัญชีอื่นคือมิจฉาชีพ และเกิดการโต้เถียงกัน ก่อนพาตัวนายบอม ขึันไปพบตำรวจ พร้อมบอกกับนายบอมว่า คนล่าสุดที่ให้ออกไปก็ใช้วิธีนี้ และตนยังไม่ได้รับเงินคืนเลย
ต่อมานายบอม ได้ยอมรับสารภาพต่อร้อยเวรและเปิ้ล นาคร ว่าได้ลักทรัพย์ไปจริง จู่ๆ เกิดร่ำไห้และก้มลงกราบเท้าขอโทษเปิ้ล นาคร ต่อหน้าสื่อมวลชน
นายบอม ผู้ก่อเหตุ กล่าวทั้งน้ำตาว่า “พี่เปิ้ลให้โอกาสผมมาสองรอบแล้วทั้งเรื่องซัพพอร์ท และเรื่องการทำงานด้วย”
นายเปิ้ล นาคร กล่าวอีกว่า หลังจากนี้ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีต่อ และอยากให้คนทำงานสุจริต พนักงาน ดูเป็นตัวอย่าง อย่าไปทำลักษณะนี้
ด้าน พนักงานสอบสวน ระบุว่า เบื้องต้นที่เกิดเหตุ ไม่ได้อยู่ในท้องที่โคกคราม ซึ่งจะต้องรอสอบปากคำผู้ก่อเหตุ โดยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใด ซึ่งจะนัดมาสอบปากคำใหม่เพิ่มเติมเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน