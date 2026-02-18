ป.จับหนุ่มหื่นข่มขืนเด็กสาวออทิสติก อ้างอารมณ์ชั่ววูบ

ตำรวจกองปราบตามรวบหนุ่มชุมพรหื่น ข่มขืนเด็กสาวสติไม่สมประกอบ สารภาพอ้างทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
วันนี้ (18 ก.พ.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป. พ.ต.ท.มนตรี สงคง สว.กก.6 บก.ป. จับกุม นายกิตติกร (สงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดชุมพร ที่ 44/2561 ลง 18 มี.ค. 61 ข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย และพรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจาร” ได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ ม.3 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
ทั้งนี้เมื่อปี 2558 นายกิตติกร ได้ก่อเหตุล่อลวงเยาวชนหญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาไปข่มขืนกระทำชำเรา ต่อมาผู้ปกครองของเหยื่อทราบเรื่องจึงพาเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองชุมพร จนมีการออกหมายจับ แต่ระหว่างนั้น นายกิตติกร ได้ชิงหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปตามจังหวัดต่าง ๆ เรื่อยมา กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าปัจจุบัน นายกิตติกร ได้มากบดานในพื้นที่ จ.ตรัง จึงนำกำลังจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นายกิตติกร ให้การรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุดังกล่าวจริง โดยทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองชุมพร ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป