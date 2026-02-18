ปอศ.รวบสาวใหญ่เอี่ยวแก๊งหลอกขอสินเชื่อแบงก์ เสียหายกว่า 80 ล้าน

ตำรวจ ปอศ.ตามรวบสาวใหญ่เอี่ยวแก๊งปลอมเอกสารกรมวิชาการเกษตรหลอกขอสินเชื่อธนาคาร เสียหายกว่า 80 ล้านบาท
วันนี้ ( 18 ก.พ.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ จันทพันธ์ สว.กก.5 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุมนางสำเริง อายุ 59 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 3597/2568 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 68 ข้อหา “ร่วมกันปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม และร่วมกันปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอม” ได้ในพื้นที่หมู่ 1 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
ทั้งนี้เมื่อเดือน ม.ค.68 ตัวแทนธนาคารแห่งหนึ่งเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหา หลังพบว่ามีการยื่นเอกสารปลอมประกอบการขอสินเชื่อ โดยเฉพาะใบอนุญาตขายปุ๋ย (ข.ป.1) ของ กรมวิชาการเกษตร ซึ่งภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นเอกสารปลอมทั้งหมด
จากการสอบสวนพบว่า ขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบ มีกลุ่มนายหน้าติดต่อหาลูกค้า ผู้กู้ และพนักงานธนาคารบางคนร่วมขบวนการ โดยจัดตั้งกิจการขึ้นอ้างประกอบอาชีพขายปุ๋ย ใช้ใบอนุญาตปลอมยื่นขอสินเชื่อ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้กู้จะโอนเงินส่วนแบ่งให้นายหน้า ก่อนกระจายผลประโยชน์ให้ผู้ร่วมขบวนการ ทำให้ธนาคารได้รับความเสียหายรวมกว่า 80 ล้านบาท
ต่อมาพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหา 7 ราย ประกอบด้วย นายหน้าผู้จัดหาเหยื่อ พนักงานธนาคาร และผู้กู้ที่ใช้เอกสารปลอม และสามารถตามจับกุมได้ครบทั้งหมด จากนั้นได้ขยายผลพบว่า นางสำเริง ผู้ต้องหารายนี้มีส่วนร่วมในการปลอมใบอนุญาตขายปุ๋ย และนำไปใช้ขอสินเชื่อในวงเงิน 400,000 บาท จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบมีการโอนผลประโยชน์ให้กลุ่มนายหน้า และผู้ร่วมขบวนการ จึงขออนุมัติศาลออกหมายจับและติดตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การภาคเสธ อ้างว่าไม่ได้เป็นผู้ปลอมเอกสาร โดยมีนายหน้าเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารมาให้ทั้งหมด เมื่อตนได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว ได้แบ่งเงินให้กับนายหน้า 100,000 บาท ส่วนตนเองได้รับประมาณ 300,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป