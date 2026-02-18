ผบ.ตร.สั่ง ตำรวจภาค 1 - กองปราบ ปูพรมล่า "ไอ้แอล" มือปืนคลั่ง ย้ำไม่ได้บุก รร. ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก

ผบ.ตร. สั่งระดมกำลังตำรวจภูธรภาค 1 – กองบังคับการปราบปราม ปูพรมเร่งจับมือยิงกู้ภัย ย้ำไม่ได้บุกโรงเรียน ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก พบรถผู้ก่อเหตุแล้วเร่งขยายผลจับกุม
วันนี้ (18 ก.พ.) พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สั่งการด่วนให้ พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 และ พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จัดชุดปฏิบัติการพิเศษ และสั่งการให้กองบังคับการปราบปราม เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจ เพื่อเร่งรัดติดตามจับกุมตัว นายนพรัตน์ฯ หรือ "แอล" ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพยายามฆ่า และ พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ซึ่งก่อเหตุอุกอาจยิงใส่รถเจ้าหน้าที่กู้ภัยมอเตอร์เวย์ ก่อนหลบหนีเข้ามาในพื้นที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และมีพฤติการณ์ข่มขู่คุกคามประชาชน
รองโฆษก ตร. ระบุว่า จากกรณีที่มีสถานศึกษาในพื้นที่ประกาศหยุดเรียนฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยนั้น ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนคลายความกังวลว่า ผู้ก่อเหตุไม่ได้มีการบุกรุกเข้าไปก่อเหตุภายในโรงเรียนแต่อย่างใด ขอให้พี่น้องประชาชนและผู้ปกครองอย่าตื่นตระหนก แต่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร
ความคืบหน้าล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ตรวจพบและยึดรถกระบะที่คนร้ายใช้ในการหลบหนีได้แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการปูพรมปิดล้อมและกดดันอย่างหนัก เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วที่สุด เนื่องจากเป็นบุคคลอันตราย
พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดแชร์ข่าวที่ไม่เป็นความจริง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีแถลงความคืบหน้าและสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะ
ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเบาะแส หรือพบบุคคลต้องสงสัยที่มีตำหนิรูปพรรณดังกล่าว โปรดระมัดระวังอย่าเข้าใกล้เนื่องจากคนร้ายมีอาวุธปืนและอาจอยู่ในสภาวะเครียด ให้รีบแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือโทรสายด่วน 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง