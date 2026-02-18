“สนร.นทพ.” เปิดบ้านต้อนรับเกษตรกรเมียนมา รุ่น 12 ถ่ายทอด “ศาสตร์พระราชา” สานพัฒนาที่ยั่งยืน เชื่อมสัมพันธ์สองประเทศ

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.69 ที่สำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สนร.นทพ.) เดินหน้าสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศ เปิดการฝึกอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รุ่นที่ 12 แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยพล.ต.วิญญ์ วิจิตรวาทการ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สนร.นทพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากเมียนมา จำนวน 14 นาย การฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 25 ก.พ.69
การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจในหลักการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนแนวทางประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำองค์ความรู้ไปต่อยอดพัฒนาภาคเกษตรกรรมของเมียนมา รวมถึงปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศ
ต่อมาเวลา 14.00 น. พล.ต.วิญญ์ ได้นำคณะผู้เข้าอบรมเข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.ศราวุธ จันทร์พุ่ม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) ณ ห้องรับรองภูหลวง อาคารกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่า องค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในแก่เกษตรกรเมียนมา และเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพไทยกับประชาชนเมียนมาอย่างยั่งยืนต่อไป