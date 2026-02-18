“นักรบพบ รด.” ครั้งที่ 1 ปลุกจิตสำนึกเยาวชนกว่า 800 คน สดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึก

พล.อ.กานต์นาท นิกรยานนท์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้นักศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการ “ปลุกจิตสำนึกเยาวชนต่อความเสียสละของทหารผ่านศึก” ผ่านสื่อมัลติมีเดีย มีนักศึกษาวิชาทหารกว่า 800 คนเข้าร่วม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569
ภายในงานจัดนิทรรศการ 6 กรณีสงคราม พร้อมสดุดีทหารผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ชายแดนไทย–กัมพูชา และเสวนาถ่ายทอดวีรกรรมการปกป้องประเทศ โดย นาวาเอก ธรรมนูญ วรรณา บรรยายหัวข้อ “ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจเข้ายึดคืนบ้านหนองรี (บ้านสามหลัง) จังหวัดตราด”
กิจกรรมมีเป้าหมายปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงความกล้าหาญและความเสียสละของทหารผ่านศึก พร้อมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การฯ โดยกำหนดจัดทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งต่อไปวันที่ 5 มีนาคม 2569