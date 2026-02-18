ร่วมสืบสานบุญใหญ่ วัดไผ่เหลือง (หลวงพ่อสิงห์) จัดสร้าง เหรียญของขวัญที่ระลึก “รูปเหมือนสมเด็จฯ โต องค์ใหญ่” ให้กับพุทธศาสนิกชนที่ร่วมบุญทุกท่าน

วัดไผ่เหลือง (หลวงพ่อสิงห์) ซอยกันตนา อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการจัดสร้าง “องค์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่” เพื่อถวายเป็นสังฆบูชา อันเป็นพุทธานุสติและคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาในภายภาคหน้า
การจัดสร้างในครั้งนี้มีเจตนารมณ์ให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน และเป็นสถานที่สำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรม สร้างสมาธิภาวนา และประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมเข้าสู่การปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง สามารถเดินทางมากราบสักการะและอธิษฐานจิต เพื่อเสริมกำลังใจ สร้างแรงศรัทธา และยึดเหนี่ยวจิตใจให้ตั้งมั่นในความดี
ขณะเดียวกัน ทางวัดยังเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญบูชาวัตถุมงคล เพื่อใช้เป็นเครื่องเตือนสติในการดำเนินชีวิต ละเว้นความชั่ว ทำความดี รักษาศีลในข้อที่พึงปฏิบัติ เช่น การเคารพบิดามารดา ไม่ล่วงละเมิดครอบครัวผู้อื่น อันถือเป็นพื้นฐานแห่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
นอกจากนี้ ในอนาคตยังมีแผนดำเนินโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ อาทิ การมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน การสนับสนุนโรงเรียน โรงพยาบาล ตลอดจนการช่วยเหลือสรรพสัตว์และกิจกรรมสาธารณกุศลอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน
การจัดสร้างองค์หลวงพ่อโตในครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวัดไผ่เหลืองในการสืบสานพระพุทธศาสนา ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง
ทั้งนี้ทางวัดได้จัดสร้าง เหรียญของขวัญที่ระลึก “รูปเหมือนสมเด็จฯ โต องค์ใหญ่” เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมทำบุญ โดยจัดสร้างอย่างจำกัด ดังนี้
1.เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จำนวน 108 เหรียญ
2.เนื้อตะกั่ว จำนวน 108 เหรียญ
3.เนื้อทองแดง จำนวน 1,000 เหรียญ
การจัดสร้างครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็น สังฆบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา และสร้างคุณูปการอันเป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมแห่งการปฏิบัติธรรมของผู้คนในภายภาคหน้า อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ อนุเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก และเกื้อกูลสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ยาก
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างองค์หลวงพ่อโต ได้ที่วัดไผ่เหลือง (หลวงพ่อสิงห์) ซอย กันตนา อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดต่อได้โดยตรงที่วัด
บุญครั้งนี้ นอกจากจะได้เหรียญที่ระลึกอันทรงคุณค่าแล้ว ยังได้ร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่คนไทยไปนานเท่านาน