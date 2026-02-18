ผู้การปทุมฯบัญชาฯ สั่งล่าไอ้แอลคลั่งค้นบ้านถึงผงะเจอปืน 7 กระบอก สั่งปิดโรงเรียน 13 แห่งในพื้นที่ลาดหลุมแก้ว

ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี คุมทีมล่า ไอ้แอล คลั่ง ซ้อมเมียปางตาย ไล่ยิงกู้ภัย สั่งไล่บี้ทุกจุด พบล่าสุดจับพ่อตาเป็นตาเป็นประกัน ต่อรองให้เมียมาพบ แต่เหยื่อไหวตัวทัน หนีออกมาขอความช่วยเหลือ ค้นบ้านเจอปืน 7 กระบอก
เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ห้องประชุม สภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี พล.ต.ต.พีรพล โชติเสถียร ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดุษฎี หิรัญรัตน์ ผกก.สภ.ลาดหลุมแก้ว, พ.ต.ท.ณัฐพล อุตน้อย พนักงานสอบสวน และกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจังหวัดปทุมธานี ประชุมวางแผนเร่งติดตามจับกุม นายนพรัตน์ จีนโต อายุ 32 ปี ผู้ต้องหาก่อเหตุยิงรถกู้ภัยในพื้นที่ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี ก่อนหลบหนีกลับบ้านในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และก่อเหตุจับพ่อตาเป็นตัวประกันเพื่อขอพบภรรยา
พล.ต.ต.พีรพล เปิดเผยว่า เหตุเริ่มเมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ต้องหาซึ่งเป็นโชเฟอร์รถกระบะ ได้จอดรถบริเวณจุดอันตรายบนถนนมอเตอร์เวย์ในพื้นที่ จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตักเตือน เนื่องจากอ้างว่าจอดรถทะเลาะกับแฟนสาว แต่ผู้ต้องหากลับโมโห ขับรถไล่ตามประกบยิงรถกู้ภัย 2 นัด ก่อนจอดรถทิ้งและพาแฟนสาววิ่งหนีเข้าป่า ตรวจค้นท้ายรถพบใบกระท่อมบรรจุถุงรวม 51 ถุง น้ำหนักประมาณ 500 กิโลกรัม
ต่อมาเวลาประมาณ 02.00 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ต้องหาได้กลับมาบ้านพักย่านตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว และจับพ่อตาซึ่งพักอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามคลองขึ้นรถกระบะเป็นตัวประกัน เพื่อเรียกร้องให้ภรรยามาพบ
กระทั่งเวลาประมาณ 04.00 น. บริเวณอำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พ่อตาอาศัยจังหวะรถชะลอความเร็วช่วงขึ้นสะพาน กระโดดหนีและขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ก่อนเข้าแจ้งความกับตำรวจ
เมื่อเข้าตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาเมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ลาดหลุมแก้ว เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหา แต่จังหวะนั้นผู้ต้องหาได้กระโดดหนีออกทางหน้าต่าง วิ่งหลบหนีไปทางหลังบ้าน พร้อมอาวุธปืน 1 กระบอก
เจ้าหน้าที่ตรวจค้นภายในบ้าน ซึ่งมีพ่อและแม่ของนายนพรัตน์ ฯ อาศัยอยู่และสามารถตรวจ ยึดอาวุธปืนภายในบ้านได้รวม 7 กระบอก ตรวจสอบพบว่า 4 กระบอก มีทะเบียนและชื่อผู้ครอบครองเป็นบิดามารดาของผู้ต้องหา อีก 3 กระบอก มีทะเบียนแต่เป็นชื่อบุคคลอื่น จึงตรวจยึดไว้ตรวจสอบและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
ทั้งนี้ จากกระแสข่าวในโซเชียลว่ามีบุคคลคลุ้มคลั่งพกปืนเข้าใกล้โรงเรียน ทำให้มีคำสั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วเพื่อความปลอดภัย ขณะเดียวกันตำรวจได้เคลื่อนย้ายพ่อแม่ ญาติพี่น้อง และเด็กเล็กในบ้านฝ่ายภรรยาไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้ว และทราบว่าสถานศึกษา 13 แห่ง ภายในอำเภอลาดหลุมแก้วสั่งปิดการเรียนฉุกเฉินในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 หยุดเรียนฉุกเฉิน 1 วัน เนื่องด้วยโรงเรียนนี้มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อความเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักเรียน จึงได้แจ้งงดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวจำนวนหนึ่งวัน
ในส่วนผู้ต้องหาเคยต้องโทษคดีเกี่ยวกับทรัพย์และยาเสพติดมาก่อน เบื้องต้นถูกแจ้งข้อกล่าวหา ได้แก่ พยายามฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ,มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง ,พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ,ยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรในที่ชุมชน
พล.ต.ต.พีรพล ระบุว่า ได้สั่งการให้สถานีตำรวจในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วและใกล้เคียงรวม 6 แห่ง ระดมกำลังเร่งติดตามจับกุมโดยด่วน เนื่องจากผู้ต้องหายังพกพาอาวุธปืน ถือเป็นบุคคลอันตรายต่อสังคม หากประชาชนพบเห็นเบาะแส ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อความปลอดภัย