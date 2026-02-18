สั่งล่าไอ้แอลคลั่งทะเลาะเมีย ยิงรถกู้ภัยบนมอเตอร์เวย์ หนีเขาปทุมฯ ควงปืนขู่ยิงนร. ผอ.สั่งหยุดเรียน 1 วัน

ตำรวจเมืองชลบุรี ประสาน ตำรวจปทุมธานี เร่งล่า ไอ้แอล คลั่งซ้อมเมียปางตาย ก่อนฉุนกู้ภัยเตือนจอดรถในที่อันตราย ชักปืนไล่ยิงบนมอเตอร์เวย์ ก่อนหลบหนี ความคลั่งยังไม่สงบ พบโผล่ ชักปืนขู่ยิงนักเรียนใน อ.ลาดหลุมแก้ว ผอ.สั่งปิดโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยเด็กนักเรียน
วันนี้( 18 ก.พ.)เพจคนข่าวนนท์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ก.พ.68 ได้รับแจ้งจาก สภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวชายคลุ้มคลั่ง เดินถือปืนในชุมชน และขู่จะยิงเด็กนักเรียน เบื้องต้นจากการตรวจสอบกับตำรวจ สภ.ลาดหลุมแก้ว ระบุว่า ชายคนดังกล่าวทำร้ายร่างกายแฟนที่ จ.ชลบุรี แล้วหลบหนีกลับบ้านที่ อ.ลาดหลุมแก้ว ก่อนก่อเหตุถือปืนเดินขู่ทำร้ายเด็กนักเรียน โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัว ขณะที่หลายโรงเรียนใน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ประกาศปิดการเรียนการสอน 1 วัน ในวันที่(18 ก.พ.69) เนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉิน
โดยเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่ 16 ก.พ.69 จากกรณีเกิดเหตุคนร้ายขับรถกระบะตู้ทึบ ขนส่งใบกระท่อม ใช้อาวุธปืนขนาด 11 มม. ยิงใส่รถกู้ภัยมอเตอร์เวย์จนยางแตก บนถนนหลวงหมายเลข 7 (ช่วงพัทยา-อู่ตะเภา) เมื่อกลางดึกคืนวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา หลังเจ้าหน้าที่เข้าไปเตือนการจอดในจุดเสี่ยงริมถนน แต่กลับถูกผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนตามประกบยิง ก่อนจะจอดรถทิ้ง แล้วจูงมือแฟนสาววิ่งหนีเข้าไปในป่า โดยพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ก่อนถึงด่านเก็บค่าผ่านทางหลวงพิเศษห้วยใหญ่ ประมาณ 5 กม. จากการสำรวจที่เกิดเหตุพบว่า ข้างทางเป็นป่ารก ไม่พบร่องรอยของผู้ก่อเหตุและแฟนสาว มีเพียงเจ้าหน้าที่นำกำลังแฝงตัวซุ่มดักรอคนร้ายเท่านั้น
ขณะที่พนักงานสอบสวน สภ.ห้วยใหญ่ ได้เรียกทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ที่ถูกกระบะไล่ยิง มาสอบปากคำเพิ่มเติม โดยหนึ่งในทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ที่ประสบเหตุ ให้ข้อมูลว่า ก่อนเกิดเหตุ พวกตนเองได้ขี่รถไปพบกับรถกระบะตู้ทึบคันดังกล่าวจอดอยู่บริเวณจุดจอดรถฉุกเฉินบนมอเตอร์เวย์ ด้วยความเป็นห่วง จึงได้เข้าไปตรวจสอบว่าสาเหตุใดถึงจอดรถ แต่เมื่อเข้าไปตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบหญิงชายคู่หนึ่งนั่งอยู่ภายในรถ โดยฝ่ายชายอ้างว่า ไม่ได้มีปัญหาอะไร แค่ทะเลาะมีปากเสียงกับแฟนสาวเท่านั้น ตนเองจึงบอกให้ฝ่ายชายใจเย็นๆ ค่อยๆ คุยกัน ก่อนที่จะขับรถออกจากจุดพบเห็น
แต่ขับออกจากจุดเกิดเหตุไปได้ไม่นาน รถกระบะตู้ทึบคันดังกล่าวได้ขับตาม แล้วใช้อาวุธปืนไล่ยิงรถของพวกตนเอง กระสุนไปถูกล้อหลังฝั่งขวาจนยางแตก และซุ้มล้อหลังฝั่งขวา ทำให้พวกตนเองต้องขับรถหนี และหาที่หลบเข้าข้างทาง โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ส่วนกระบะตู้ทึบที่ก่อเหตุได้ขับหลบหนีไปต่อ ทั้งนี้ ยืนยันว่า ตอนที่ได้เข้าไปสอบถามหญิงชาวคู่ดังกล่าว ก็ไม่ได้เกิดการทะเลาะอะไรกับพวกตนเอง ทุกอย่างดูปกติ แต่พบว่าฝ่ายผู้หญิงหน้าตาบอบช้ำอย่างหนัก คาดว่าถูกซ้อม โดยวันนี้ตนเองมาให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมเพราะยังไม่รู้ชนวนเหตุที่ไล่ยิงรถของพวกตนเองว่าจะเกิดจากสาเหตุใด
ขณะที่มารดาของฝ่ายหญิง คือ น.ส.กาญจนา อายุ 26 ปี ซึ่งเป็นแฟนสาวของผู้ก่อเหตุ พาลูกสาวเข้าแจ้งความ และให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยใหญ่ โดยให้ข้อมูลว่า ผู้ก่อเหตุคือ นายนพรัตน์ หรือแอล คบหากับลูกสาวได้ประมาณ 3 ปี มีลูกด้วยกัน 1 คน เป็นลูกชายวัย 2 ขวบ มีอาชีพค้าใบกระท่อม ขณะเกิดเหตุกำลังพาลูกสาวไปส่งใบกระท่อมให้ลูกค้าในเมืองพัทยา
หลังจากเกิดเหตุฝ่ายชายได้ใช้อาวุธปืนจี้เมียตัวเองวิ่งหนีเข้าไปในป่า ก่อนจะไปใช้อาวุธปืนจี้ชิงทรัพย์เป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างซาเล้งของชาวบ้านเพื่อขับหลบหนีต่อ โดยระหว่างทาง นายนพรัตน์ ข่มขู่ตลอดว่า หากหนีจะยิงทิ้งให้ตาย ก่อนจะบังคับให้ลูกสาวนำกล่องโฟมขนาดใหญ่คลุมหัว เพื่อไม่ให้ใครเห็นใบหน้าที่ถูกทุบตี กระทั่งลูกสาว ใช้จังหวะกระโดดลงจากรถ แล้ววิ่งหนีเอาชีวิตรอดไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ซึ่งอยู่ในสภาพใบหน้าปูดบวมฟกช้ำไปทั่วทั้งร่างกาย เนื่องจากถูกฝ่ายชายซ้อมทุบตีอย่างหนัก ซึ่งฝ่ายชายมีอาการระแวง และมักจะทำร้ายภรรยาตัวเองเป็นประจำ
ทั้งนี้มีรายงานว่า พบนายนพรัตน์มีความเคลื่อนไหวอยู่ที่รอยต่อระหว่าง จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี แต่ยังไม่พบตัว โดยทางชุดสืบสวนได้มีพูดคุยกับมารดาให้ติดต่อกับบุตรชาย เพื่อให้เข้ามอบตัวกับตำรวจ สภ.ลาดหลุมแก้ว โดยล่าสุดยังไม่เข้ามอบตัวและอยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัว เป็นเหตุทำให้หลายโรงเรียนในเขต อ.ลาดหลุมแก้ว สั่งปิดการเรียนการสอน 1 วันในวันที่ 18 ก.พ.2569 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน