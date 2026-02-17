ACSC ต้อนรับคณะ EU ขยายเครือข่ายรับมืออาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติ

ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดบ้านต้อนรับคณะสหภาพยุโรป ขยายเครือข่ายรับมืออาชญากรรมไซเบอร์ข้ามพรมแดน ชมไทยคือผู้นำปราบสแกมเมอร์ในภูมิภาค
วันนี้ ( 17 ก.พ.) ที่ ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร. และ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล รอง ผบช.ก. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) และกระทรวงการต่างประเทศ
สำหรับการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ รับมืออาชญากรรมออนไลน์ที่ทวีความซับซ้อนและขยายวงกว้างในระดับข้ามพรมแดน
ภายหลังการประชุม พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ ได้นำคณะผู้แทนเข้าสังเกตการณ์การประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวันของ ACSC ซึ่งเป็นการประชุมจริง เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการทำงานและการขับเคลื่อนศูนย์อย่างใกล้ชิด พร้อมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน ทั้งส่วนธนาคารและสถาบันการเงิน ส่วนวิเคราะห์ข้อมูล และส่วนโทรศัพท์รับแจ้งเหตุ
จากนั้นฝ่ายต่างประเทศได้บรรยายสรุปโครงสร้างและภาพรวมการดำเนินงานของ ACSC รวมถึงสถานการณ์อาชญากรรมฉ้อโกงออนไลน์ในปัจจุบัน ก่อนเปิดเวทีตอบคำถามในประเด็นต่าง ๆ
ด้านผู้แทนจากสหภาพยุโรปและกองสหภาพยุโรป กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ แสดงความชื่นชมการบริหารจัดการของ ACSC ที่ทำให้ประเทศไทยมีบทบาทนำในการต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ในภูมิภาค พร้อมย้ำความต้องการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทยและอาเซียน ท่ามกลางแนวโน้มการฉ้อโกงออนไลน์ที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุโรป ขณะที่ฝ่ายไทยแสดงความพร้อมเดินหน้าความร่วมมืออย่างเต็มที่ด้วย
ต่อจากนั้นทางผู้แทน EU ยังเสนอกรอบความร่วมมือหลายมิติ อาทิ การขยายเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป,การแบ่งปันข้อมูลแผนประทุษกรรมของกลุ่มอาชญากรรม และข้อมูลเหยื่อชาวต่างชาติด้วย
ขณะเดียวกัน ACSC ยังนำเสนอกรอบขอรับการสนับสนุน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1.ปรับปรุงสถานที่ทำงานของทุกส่วนในศูนย์ 2.การจัดหาอุปกรณ์สืบสวนสอบสวน และ 3.การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์
สำหรับความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของการทำงานเชิงรุกในระดับนานาชาติ สะท้อนความมุ่งมั่น ร่วมกันยกระดับมาตรการรับมือภัยอาชญากรรมออนไลน์ และเสริมสร้างเกราะป้องกันให้แก่ประชาชนไทย ตลอดจนประชาคมโลก ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืนด้วย