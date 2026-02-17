สั่งตั้ง คกก.สอบข้อเท็จจริง ปมอดีตทหารซ้อมแฟนสาว ผูกคอดับคาห้องขัง

ผกก.สน.มีนบุรี เผยตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงสิบเวรบกพร่องหน้าที่หรือไม่ กรณีอดีตทหารซ้อมแฟนสาวสาหัส ผูกคอตัวเองเสียชีวิตคาห้องขัง
จากกรณืที่ นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ สน.ร่มเกล้า ติดตามคดีสะเทือนใจของ “น้องบี” หญิงสาวผู้เสียหายที่ถูกนายพรวิษณุ อดีตแฟนหนุ่ม ซึ่งเป็นอดีตทหาร ทำร้ายร่างกายอย่างต่อเนื่องถึง 4 ครั้ง จนเกือบเอาชีวิตไม่รอด
ต่อมาตำรวจสืบสวนนครบาลตามไปจับกุม นายพรวิษณุ ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส และวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น พื้นที่ สน.มีนบุรี ได้ร้านสะดวกซื้อในซอยร่มเกล้า 21 แล้วนำตัวมาควบคุมไว้ที่ สน. มีนบุรี
กระทั่งเวลาประมาณ 05.55 น.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหา สน.มีนบุรี พบเห็นผู้ต้องหาผูกคอตนเองยืนนิ่งเสียชีวิตภายในห้องคุมขังนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (17 ก.พ.) พ.ต.อ.สมโภช ทองมูล ผกก.สน.มีนบุรี เปิดเผยว่า ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งตนได้มีการกำชับอยู่ตลอดเกี่ยวกับการตรวจสอบผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการควบคุมตัว โดยหลังจากที่จับกุมผู้เสียชีวิต ก็ได้นำตัวสอบปากคำที่โรงพักในเวลา 20.30 น. ซึ่งระหว่างสอบปากคำ ผู้ตายมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัด โดยบอกว่า ต้องกินยารักษาอาการจิตเวช แต่ว่ายาหมด
โดยหลังสอบปากคำแล้วเสร็จ ก็ได้ควบคุมตัวผู้เสียชีวิตไปในห้องควบคุม ในเวลา 01.30 น. โดยกำชับให้สิบเวร สารวัตรปราบปราม และผู้ต้องขังอีกคนที่อยู่ในห้องควบคุมเดียวกัน สังเกตพฤติกรรมตลอดเวลา จนกระทั่งผู้เสียชีวิตมาก่อเหตุผูกคอตายในเวลา 05.55 น. โดยที่ผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องเดียวกันหลับอยู่ จนสิบเวรมาพบว่าเสียชีวิตแล้ว
อย่างไรก็ตาม ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกับสิบเวรว่า เป็นการบกพร่องต่อหน้าที่หรือไม่ ส่วนในห้องควบคุม สน.มีนบุรี นั้น มีห้องขังทั้งหมด 5 ห้อง มีลักษณะด้านข้างเป็นกำแพงปูน ส่วนด้านหน้าเป็นลูกกรงเหล็ก โดยในคืนวันเกิดเหตุมีการควบคุมผู้ต้องหาทั้งหมด 3 คน มีการแยกขังเดี่ยว 1 คน ส่วนผู้เสียชีวิตถูกขังรวมกับผู้ต้องหาคดียาเสพติดอีก 1 คน
ส่วนคดีความของผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้น จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานทำสำนวนคดีตามปกติ จากนั้นพนักงานสอบสวนจะสั่งไม่ฟ้อง เนื่องจากผู้ต้องหาเสียชีวิตแล้ว
ในขณะเดียวกันญาติของผู้เสียชีวิตได้เดินทางมาที่ สน.มีนบุรี เพื่อให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน และรับทราบรายละเอียดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว