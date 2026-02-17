อดีตทหารทำร้ายแฟนสาว ผูกคอดับคาห้องขัง หลังถูกจับไม่กี่ ชม.

หนุ่มอดีตทหารหทำร้ายแฟนสาวสาหัส ใช้กางเกงผูกคอตัวเองกับลูกกรงเสียชีวิตในห้องขัง สน.มีนบุรี หลังถูกตำรวจจับกุมตัวได้ไม่กี่ชั่วโมง
จากกรณืที่ นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ สน.ร่มเกล้า ติดตามคดีสะเทือนใจของ “น้องบี” หญิงสาวผู้เสียหายที่ถูกนายพรวิษณุ อดีตแฟนหนุ่ม ซึ่งเป็นอดีตทหาร ทำร้ายร่างกายอย่างต่อเนื่องถึง 4 ครั้ง จนเกือบเอาชีวิตไม่รอด ซึ่งต่อมาตำรวจสืบสวนนครบาลตามไปจับกุม นายพรวิษณุ ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส และวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น พื้นที่ สน.มีนบุรี ได้ร้านสะดวกซื้อในซอยร่มเกล้า 21 แล้วนำตัวมาควบคุมไว้ที่ สน. มีนบุรี เมื่อช่วงกลางดึก เวลา 01.33 น.ที่ผ่านมานั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (17 ก.พ.) มีรายงานว่า เวลาประมาณ 05.55 น. ขณะที่ ร.ต.อ.วีรศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนเวรอยู่นั้น ได้รับแจ้งจาก ด.ต.สายยันธ์ รักภักดี ผบ.หมู่ (ป.) สน.มีนบุรี เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหา สน.มีนบุรี ว่า พบเห็นผู้ต้องหาผูกคอตนเองยืนนิ่งอยู่คล้ายคนเสียชีวิต จึงได้รีบไปตรวจสอบ พบว่าผู้ตายยืนนิ่งอยู่คล้ายคนเสียชีวิตแล้ว จึงรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมทั้งแจ้งแพทย์นิติเวช สถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ พนักงานอัยการ เจ้าพนักงานปกครองทราบ เพื่อเข้าร่วมตรวจชันสูตรพลิกศพผู้ต้องหา รวมทั้งยังได้แจ้งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ
จากการตรวจสอบทราบชื่อผู้ตาย คือ นายพรวิษณุ เสียชีวิตที่ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาของ สน.มีนบุรี เมื่อวันที่ 17 ก.พ. เวลาประมาณ 05.50 น. ภายหลังจากที่ตรวจชันสูตรพลิกศพผู้ต้องหาเสร็จแล้ว จึงได้นำส่งศพผู้ต้องหาไปยัง สถาบันนิติเวชวิทยา เพื่อผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไป
ด้านเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง เปิดผยว่า เมื่อเข้าไปตรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในห้องควบคุมผู้ต้องหา สน. มีนบุรี หลังจากที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน และแพทย์ได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้ว พบร่างผู้เสียชีวิตสภาพนอนหงาย ไม่สวมเสื้อผ้ามีเพียงกางเกงในตัวเดียว พบร่องรอยฟกช้ำที่บริเวณลำคอ แต่ลิ้นยังไม่จุกปากเนื่องจากเพิ่งเสียชีวิตมาได้ 3- 4 ชั่วโมง ร่างกายยังไม่แข็ง นอกจากนี้ยังพบแผลถลอก บริเวณแขนขวา และเข่าขวา ที่ก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตเคยประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มได้รับบาดเจ็บ ซึ่งทราบจากเจ้าหน้าที่ว่าผู้เสียชีวิตใช้กางเกงผูกคอกับลูกกรงห้องควบคุม ส่วนเสื้อไม่เห็นว่าผู้ต้องหาใส่ก่อนก่อเหตุหรือไม่อย่างไร
ส่วนลักษณะภายในห้องควบคุมจะมีกำแพงปูนสามด้าน ด้านหน้าเป็นลูกกรงตั้งแต่พื้นถึงเพดาน โดยแยกถังผู้เสียชีวิตเพียงคนเดียว ซึ่งห้องควบคุมห้องอื่นมีการควบคุมตัวผู้ต้องขังหาอยู่ด้วย แต่ไม่สามารถมองเห็นเหตุการณ์ในห้องที่เกิดเหตุได้