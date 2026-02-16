บช.น.ชี้แจงภาพตำรวจ ต่อแถวรับอั่งเปา "ยาหอมปราสาททอง" เป็นธรรมเนียมประเพณี

MGR Online-นครบาลชี้แจงภาพตำรวจ ยืนต่อแถวรับอั่งเปา "ยาหอมปราสาททอง" เป็นธรรมเนียมประเพณีเทศกาลตรุษจีน คนทั่วไปสามารถมารับได้ไม่ใช่เฉพาะตำรวจ มิได้มีเจตนาแอบแฝง ยันทรัพย์สินที่มอบไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
วันนี้ (16 ก.พ.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ชี้แจงกรณีปรากฏภาพตำรวจยืนต่อแถวรับอั่งเปา บริเวณหน้า บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด โดยผู้แทนบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า การแจกซองอั่งเปา เป็นการดำเนินการตามธรรมเนียมประเพณี เนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้บุคคลทั่วไป สามารถเดินทางมารับได้ ณ จุดที่กำหนด โดยมิได้มีการเฉพาะเจาะจงบุคคลใดเป็นพิเศษ
รวมถึงตำรวจ และเจ้าพนักงานจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ก็สามารถเข้ารับได้เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป เพื่อความเป็นสิริมงคล ความโชคดี และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ มิได้มีเจตนาแอบแฝง หรือมุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเพียงการให้ตามธรรมเนียมประเพณีเท่านั้น อีกทั้ง มูลค่าทรัพย์สินที่มอบให้ ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใด.