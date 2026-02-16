"คุ้มครองสิทธิฯ" ลุย จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามคดีปลัดอำเภอ-พวกอุ้มฆ่า

MGR Online - รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่สุราษฎร์ฯ เยียวยาครอบครัวผู้เสียหาย พร้อมติดตามคดีปลัดอำเภอกับพวกอุ้มฆ่า จ่อส่งฟ้องศาลอาญาทุจริตฯ เดือน ก.พ.69
วันนี้ (16 ก.พ.) ณ ห้องประชุมตำรวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ติดตามคดีกรณีการเสียชีวิตของนายทรงพล ธารารักษ์ ถูกปลัดอำเภอและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับพวกทำร้ายเสียชีวิตในพื้นที่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี พ.ต.อ.ไพศาล สังข์เทพ รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.สนั่น ศรีสุวรรณโน ผกก.สภ.ท่าชนะ , นายธวัชชัย อินสะโร อัยการจังหวัดฯ สำนักงานอัยการจังหวัดไชยา , นายเชิดชาย ช่วงเสน ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี , แพทย์หญิง ณัฐพร ใจสมัทร์ สกุลแพทย์ ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 และผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานความคืบหน้าของคดี มาตรการดูแลพยาน การคุ้มครองพยาน การเข้าร่วมสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการ การดำเนินการทางวินัย การให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียหาย และการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ญาติผู้เสียชีวิต
นายธีรยุทธ เปิดเผยว่า วันนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ ได้มอบหมายให้ตนและคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของคดี ซึ่งเป็นอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งจากข้อมูลการสอบปากคำของพยาน และพยานหลักฐานต่างๆ คาดว่าจะส่งฟ้องคดีค่อศาลคดีอาญาทุจริตฯ ภาค 8 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ทั้งนี้ ตนได้ขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องให้รายงานความคืบหน้าของคดีต่อคณะกรรมการฯ ทราบ ทุกเดือน จนกว่าคดีถึงที่สุด
"ส่วนเรื่องการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหาย ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ วันนี้ได้รับคำขอรับการเยียวยาจากทายาทผู้เสียหาย ทั้งฐานความผิดกระทำทรมาน ฐานความผิดกระทำโหดร้ายฯ และฐานความผิดกระทำให้บุคคลสูญหาย รวมประมาณ 1,350,000 บาท คาดว่าจะนำเข้าพิจารณาต่อคณะอนุกรรมการเยียวยา ในต้นเดือนมีนาคม 2569 นอกเหนือจากนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้อนุมัติเงินเยียวยาเบื้องต้น ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ แล้ว จำนวน 160,000 บาท"
จากนั้น นายธีรยุทธ และคณะ ได้เดินทางไปยังบ้านที่เกิดเหตุในท้องที่อำเภอท่าชนะ โดยมี นายสำนวน ทองศรี นายอำเภอท่าชนะ เข้าร่วมเยี่ยม ครอบครัวและญาติพี่น้องผู้เสียชีวิต พร้อมให้กำลังใจและให้ความเป็นธรรมในการดำเนินคดีทุกฝ่าย ซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ โดยศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว