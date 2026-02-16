ตร.ทางหลวงทลาย 2 เครือข่ายลอบขนยานรกซ่อนในสินค้าเกษตร ยึดยาบ้า 12 ล้านเม็ด ไอซ์ 26 กิโลฯ

ตำรวจทางหลวงรวบ 2 ขบวนการลักลอบขนยาเสพติดปะปนกับสินค้าเกษตร ยึดของกลางยาบ้า 12 ล้านเม็ด ไอซ์ 26 กิโล กรัม มูลค่ากว่า 700 ล้านบาท
วันนี้ (16 ก.พ.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 14.30 น. พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุุจิราลัย ผบก.ทล. พ.ต.อ.ธัช โพธิ์สุวรรณ ผกก.1 บก.ทล. พ.ต.ท.โจ เสาร์ประโคน สว.ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. และ พ.ต.ต.นราวิชญ์ เดชคง สว.ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. ร่วมกันแถลงผลจับกุมขบวนการลักลอบขนลำเลียงยาเสพติด 2 เครือข่าย จับกุมผู้กระทำผิดได้จำนวน 2 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางยาบ้า 12,194,000 เม็ด , ยาไอซ์ 26 กิโลกรัม, รถยนต์ 2 คัน , โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และ สมุดบัญชีธนาคาร 1 เล่ม รวมมูลค่าของกลางทั้งหมดกว่า 700 ล้านบาท
พ.ต.อ.ธัช กล่าวว่า สำหรับขบวนการยาเสพติดเครือข่ายแรก เจ้าหน้าที่สถานีทางหลวง 4 กก.1 บก.ทล. ได้จับกุม นายเกรียงไกร พร้อมของกลางยาบ้า 10 ล้านเม็ด ได้ริมถนนทางหลวงหมายเลข 1 ช่วง กม.355 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ซึ่งการจับกุมดังกล่าวสืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากสายลับว่า จะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ภาคเหนือเข้าสู่พื้นที่ จ.นครสวรรค์ จึงจัดกำลังตั้งจุดตรวจสกัดเฝ้าสังเกตการณ์ตามเส้นทางต่าง ๆ กระทั่งพบ นายเกรียงไกร ผู้ต้องหารายนี้ขับรถกระบะบรรทุกของผ่านมาด้วยท่าทีต้องสงสัย เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้หยุดรถเพื่อขอตรวจสอบ
พ.ต.อ.ธัช กล่าวต่อว่าทันทีที่ นายเกรียงไกร พบเห็นเจ้าหน้าที่เจ้าตัวมีท่าทีมีพิรุธ แสดงอาการลุกลี้ลุกลน ก่อนอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าจะรีบนำแตงกวาไปส่งที่ตลาดริมปิง เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบสิ่งของที่บรรทุกอยู่ท้ายกระบะหลังอย่างละเอียด ก่อนพบยาบ้าจำนวน 10 ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ จึงตรวจยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลางพร้อมคุมตัว นายเกรียงไกร มาสอบปากคำ โดยเจ้าตัวให้การยอมรับสารภาพว่าได้รับว่าจ้างให้ขนยาบ้าจากพื้นที่ อ.พบพระ จ.ตาก ไปส่งให้กับลูกค้าที่ตลาดริมปิง จ.นครสวรรค์ ได้ค่าจ้าง 4,000 บาท ก่อนจะมาถูกจับกุมดังกล่าว
พ.ต.อ.ธัช กล่าวต่อว่า ขณะที่อีก 1 คดี เจ้าหน้าที่ ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. จับกุม นายธีรวัฒน์ อายุ 42 ปี พร้อมของกลางยาบ้า 2,194,000 เม็ด ไอซ์ 26 กิโลกรัม ได้ที่ริมทางหลวงหมายเลข 32 ช่วงกม.131-132 ฝั่งขาเข้า กทม. บริเวณ ต่างระดับชัยนาท ต.เสือโฮก อ.เมือง จ.ชัยนาท หลังได้รับแจ้งจากสายลับว่า ว่าจะมีรถยนต์ลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่จากพื้นที่ภาคเหนือเข้ามาในพื้นที่ จ.ชัยนาท โดยซุกซ่อนมากับกระเทียม จึงตั้งจุดตรวจสกัดเฝ้าสังเกตการณ์ กระทั่งพบรถกระบะคันหนึ่ง ซึ่งมี นายธีรวัฒน์ เป็นคนขับ ผ่านมาด้วยท่าทีต้องสงสัย จึงเรียกตรวจค้นก่อนพบของกลางยาเสพติดดังกล่าว จากการสอบสวน นายธีรวัฒน์ ให้การรับสารภาพว่าได้รับว่าจ้างให้ขนยาเสพติดจากพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ให้ไปส่งยังปลายทางบริเวณตลาดไท จ.ปทุมธานี โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 200,000 บาท ก่อนมาถูกจับกุมดังกล่าว
พล.ต.ต.พรศักดิ์ กล่าวว่า แม้พฤติกรรมของผู้ต้องหาทั้งสองรายจะคล้ายกัน คือ มีการนำรถเปล่าไปจอดทิ้งไว้ เพื่อรอให้แก๊งยาขนยาเสพติดใส่ท้ายกระบะ ก่อนจะกลับมารับรถ รวมถึงมีการอำพรางซุกซ่อนปะปนไปกับสินค้าทางการเกษตร อีกทั้งยาเสพติดทั้ง 2 คดี เป็นการลักลอบขนมาจากพื้นที่ภาคเหนือ แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบความเชื่อมโยงถึงกันและเชื่อว่าน่าจะเป็นคนละเครือข่าย ซึ่งหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องเร่งขยายผลต่อเนื่อง เพื่อติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการรายอื่น ๆมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป