ตร.ภาค 1 เร่งสอบคดีแก๊งตำรวจรวมหัวบุกปล้นร้านกัญชา สั่งสอบที่มากัญชาของกลาง

รอง ผบช.ภาค 1 ประชุมร่วม คดีแก๊งตำรวจปล้นรานกัญชา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย สั่งเช็กที้มากัญชา ถูกต้องหรือไม่ มีใครเข้ามาเกี้ยวข้องอีกหรือไม่
เมื่อวันที่15 ก.พ.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ รอง ผบช.ภาค 1เข้าร่วมประชุมติดตามคดี แก๊งตำรวจปล้นรานกัญชาในพื้นที่ แล้วเสร็จ พร้อมเปิดเผย ว่า เบื้องต้นว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้รับมอบหมายคำสั่งจาก พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภาค 1 ได้มอบหมายตนให้เข้ามาตรวจสอบสำนวนคดีกรณีมีกลุ่มแก๊งตำรวจเข้าไปปล้นกัญชาและเงินสด โดยอันดับแรกก็ต้องดูที่สำนวนคดีของพนักงานสอบสวนว่าได้ดำเนินการถึงขั้นไหนแล้วและดูความครบถ้วนในการสอบสวน รวมถึงผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีด้วย ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร ซึ่งจะต้องดูสำนวนคดีให้ครบถ้วน และต้องการมาสั่งการและตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและกัญชาของกลาง ว่ามีใครเกี่ยวข้องอีกกับคดีดังกล่าว
รวมถึงที่มาที่ไปของกัญชา ซึ่งจะให้ได้การสอบสวนอย่างละเอียด ซึ่งขอนำเรียนว่าในการสอบสวนคดีเราจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินก็ยังไม่พบผู้กระทำความผิด ก็ต้องไปเปิดโอกาสเพื่อให้เขาแสดงความบริสุทธิ์ และสั่งกำชับพนักงานสอบสวนให้มีการสอบสวนคดีดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมา เนื่องจากทางด้านผู้บัญชาการภาค 1 ได้สั่งกำชับให้มีการสอบสวนขยายผลในคดีดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งการสอบสวนจะต้องดูรายละเอียดสำนวนคดี ในพฤติการณ์ในการก่อเหตุ หรือจะมีข้อหาหรือคดีอะไรเพิ่มเติม ต้องตรวจสอบสำนวนคดีจากพนักงานสอบสวนก่อน