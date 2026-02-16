"ทนายวิญญัติ" เยี่ยม "ทักษิณ" คุยปมนับคะแนนใหม่-เลือกตั้งโมฆะว่าตามหลักฐาน ต้องโปร่งใส

MGR Online - ครอบครัวไม่ว่าง! "ทนายวิญญัติ" เป็นตัวแทนเข้าเยี่ยม "ทักษิณ" เผยสุขภาพจิตใจยังดี พูดคุยเลือกตั้งนับคะแนนใหม่ ส่วนเพื่อไทยร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องของพรรค
วันนี้ (16 ก.พ.) เวลา 10.45 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ภายในเรือนจำฯ แทนสมาชิกครอบครัวชินวัตร โดยภายหลังจากที่ใช้เวลาเข้าเยี่ยมประมาณ 45 นาทีนั้น ทนายวิญญัติ ได้ออกมาเปิดเผยว่า วันนี้เป็นการพูดคุยเรื่องสารทุกข์สุกดิบ และตนก็ได้มีการรายงานเรื่องเกี่ยวกับคดีให้ท่านทราบ ซึ่งท่านมีสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้น ส่วนเหตุการณ์ด้านบ้านเมืองท่านก็รับรู้รับทราบ ก็ให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ส่วนเรื่องที่มีการร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ หรือที่มองกันว่าเป็นการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะ ท่านก็ว่าให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญหากมีสิ่งใดไม่โปร่งใส หรือไม่เคลียร์ ท่านก็ขอให้ดำเนินการไปตามขั้นตอน ซึ่งท่านไม่ได้สั่งการตนแต่อย่างใดแต่เป็นเพียงการพูดปรารภเท่านั้น
เมื่อถามว่า นายทักษิณ ชินวัตร ได้ติดตามเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลหรือการร่วมรัฐบาลหรือไม่ ทนายวิญญัติ ระบุว่า ท่านได้ติดตามอยู่ แต่ท่านไม่ได้มีความเห็นอะไร ส่วนนี้เป็นเรื่องของพรรคอยู่แล้ว ซึ่งก็จะมีคณะกรรมการบริหารพรรคที่จะประชุมหารือกันตามปกติ ส่วนใครจะดำเนินการอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นเพราะท่านทักษิณก็เป็นเพียงประชาชนคนหนึ่ง ซึ่งตนก็ได้เห็นในส่วนของกลุ่มพี่น้องคนเสื้อแดง ก็มีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจกัน มันเป็นเรื่องปกติ แต่ก็อยากให้คำนึงถึงประเทศชาติเป็นหลัก