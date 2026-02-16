"เท้ง ณัฐพงษ์"ขึ้นศาลให้การปฏิเสธคดี "บริษัทกัลฟ์" ฟ้องหมิ่นประมาท เรียก 100 ล้าน นัดสืบพยาน 6 ต.ค.นี้ ปัดไม่เคยเรียกเก็บข้อมูลเลขหลังบัตรประชาชน
วันนี้ (16 ก.พ.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษกศาลนัดตรวจหลักฐานและสอบคำให้การจำเลยคดีดำอ.1035/2568 ที่บริษัท กัลฟ์เจพี เอ็นเอส จำกัดเป็นโจทก์ฟ้องนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาพร้อมเนียกค่าเสียหาย100 ล้านบาท จากกรณีที่นายณัฐพงษ์ แถลงข่าวเพื่อเรียกร้องรัฐบาลเรื่องการแก้ไขปัญหาค่าไฟแพงในช่วงเดือนต.ค.ปี 2567
ช่วงเช้าวันนี้นายณัฐพงษ์ จำเลย ซึ่งได้รับการประกันตัว เดินทางมาศาล
และให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา ภายหลังจากสอบคำให้การเสร็จสิ้นศาลได้นัดสืบพยานในวันที่ 6-9 และวันที่ 14 ตุลาคม 2569
จากนั้นนายณัฐพงษ์ ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากที่ตนได้ยื่นขอประกันตัวล่วงหน้าไปก่อนหน้าแล้ว วันนี้นัดสอบคำให้การ ในฐานะจำเลยก็ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และยืนยันในความบริสุทธิ์ใจของตนเอง หลังจากนี้จะมีการสืบพยานในเดือนตุลาคม 2569 ส่วนกรณีที่มีผู้ออกมาเปิดเผยว่าประขาขนที่สมัครสมาชิกพรรคประชาชนจะถูกเก็บข้อมูลเลขหลังบัตรประชาชนนั้น ตนยืนยันว่าเราไม่ได้เรียกเก็บข้อมูลที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อข้อมูลส่วนบุคคล เราขอเลเซอร์โค้ดมาเป็นไปตามกรมการปกครองเปิดช่องทางให้ยืนยันความถูกต้อง เพราะต้องการแน่ใจว่าการทำธุรกรรมและสมัครสมาชิกเป็นไปตามที่กกต.กำหนด ว่าเป็นประชาชนตัวจริง เลขหน้าบัตรประชาชนสามารถยืนยันกลับไปที่กรมการปกครองได้
เมื่อถามว่าจะไม่มีปัญหาภายหลังหรือไม่
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่มีปัญหาภายหลังอย่างแน่นอน เพราะตรวจสอบกับทีมงานหลังบ้านแล้วว่าไม่ได้มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่จะมีความเสี่ยงให้ข้อมูลรั่วไหล เลเซอร์โค้ดหลังบัตรใช้ยืนยันกับกรมการปกครอง สามารถสอบถามไปยังที่นั่นได้ผ่านช่องทาง API ที่เปิดให้หน่วยงานต่าง ๆ ตรวจสอบข้อมูล ทางพรรคไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลในส่วนนี้ไว้ในฐานข้อมูลของพรรคแต่อย่างใด
เมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับ น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีตส.ส.กทม. ของพรรคหรือไม่ หลังจากที่เจ้าตัวออกมาโจมตีพรรคในช่วงหลัง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า มีตัวแทนของพรรคไปพูดคุยแล้ว แต่ส่วนตัวยังไม่ได้พูดคุยกับนางสาวธิษะณา เพราะเชื่อว่าสิ่งที่ตนเองได้สื่อออกไปผ่านทางหน้าสื่อเป็นการบอกว่าทางพวกเราไม่ได้จะทำร้ายเจ้าตัวแต่อย่างใด แต่ในขณะเดียวกันนางสาวธิษะณาก็สามารถยืนยันในสิ่งที่สามารถพูดได้ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง แต่ตนคิดว่าอยากให้มองทั้งสองด้านว่าสิ่งที่แต่ละฝ่ายออกมาแสดงความเห็นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร และหลายอย่างที่นางสาวธิษะณาออกมาพูดก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงอย่าง IO ส้ม ทางพรรคประชาชนไม่เคยมีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารแบบนั้น แต่ทางพรรคมีทีมโซเซียลในการติดตามความเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ได้มีทีมเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาชี้นำข้อมูลข่าวสารหรือบิดเบือนสังคมในการตอบคอมเมนท์ต่าง ๆ
เมื่อถามว่าในการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ดูเหมือนจะมีการบีบพรรคกล้าธรรมให้มาเป็นฝ่ายค้าน จะสามารถร่วมงานกันได้หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า การร่วมงานในฐานะฝ่ายค้านไม่น่าจะติดขัดอะไร ที่ผ่านมาในอดีตพรรคฝ่ายค้านก็ไม่จำเป็นที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ เพราะมีกลไกสภาอย่างวิปฝ่ายค้านอยู่แล้ว การที่พรรคใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นพรรคกล้าธรรมหรือพรรคอื่น ๆ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงจุดยืนที่เหมือนหรือต่างพรรคประชาชนอย่างไร แต่ขอให้ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มแข็งเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว
เมื่อถามว่าล่าสุดกกต.เรียกสอบกปน.เกี่ยวกับการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งติดบาร์โค้ด มองเรื่องนี้อย่างไร นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ถ้าเป็นการเรียกสอบโดยสุจริตว่ากปน.ทำตามระเบียบหรือไม่อย่างไร ก็สามารถทำได้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ สังคมก็กำลังตั้งคำถามที่กกต.จะฟ้องพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กับประชาชนทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่กปน.ที่ทำหน้าที่โดยสุจริต ตามระเบียบแล้วการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง หรือหลังคูหา อันนั้นผิดแน่นอน แต่การถ่ายภาพขั้นตอนก่อนลงคะแนนไม่ได้ผิดอะไร การพุ่งเป้าไปเรียกสอบเจ้าหน้าที่กปน.ส่วนนั้น ก็ต้องดูว่าทำผิดระเบียบหรือไม่ หรือพยายามจะเรียกสอบเจ้าหน้าที่ที่จะทำให้ทางกกต.มีความสุ่มเสี่ยง เพราะบาร์โค้ดที่อยู่ในนั้นไม่ได้เป็นการทำให้การลงคะแนนเป็นการลงคะแนนลับ อยากให้ทุกคนช่วยกันเรียกร้องให้กกต.ทำงานแบบตรงไปตรงมา ไม่อยากให้ใช้อำนาจตัวเองปิดปากผู้อื่น
เมื่อถามว่ามีประชาชนร่วมลงชื่อถอดถอนกกต. ทางพรรคประชาชนมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ทางพรรคทำในสื่งที่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ และจะติดตามเรื่องนี้และเรียกร้องให้ทางกกต.ออกมาเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างให้โปร่งใสมากที่สุด
เมื่อถามว่าจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะหรือไม่
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า อาจเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ทั้งศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้ หลายคนอาจจะมองว่าเรามีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากเป็นคู่แข่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ หลายคนอาจจะมองว่าเราแพ้การเลือกตั้งแล้วออกมาเรียกร้องหรือไม่ สิ่งที่เราเรียกร้องได้คือ การเรียกร้องให้ กกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใสยุติธรรม ปกป้องสิทธิ์ของประชาชนให้ถึงที่สุด ขณะนี้บัตรเลือกตั้งมีปัญหา กกต.ต้องพยามดำเนินการอย่างเต็มที่ดีที่สุด ให้เก็บรักษามีความลับ ดีที่สุดคือต้องเร่งทำลายบัตรให้เร็วที่สุด ส่วนจะนำไปสู่การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่ ตนอยู่ในฐานะที่ไม่เหมาะสมที่จะพูดต้องให้หน่วยงานอื่นๆ เป็นผู้ตัดสินแทน