สาววัย 20 วิ่งข้ามถนนหลังออกจากร้านซะดวกซื้อ ถูกรถชน ใต้สะพานลอย เสียชีวิตคาที่

สลด หญิงวัย 20 ปี เดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อ วิ่งข้ามถนนใต้สะพานลอย หน้าเทศบาลบางพลับ ถ.ชัยพฤกษ์ ถูกรถกระบะพุ่งชน ก่อนรถ C-SUV ทับซ้ำดับ
เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 15 ก.พ. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชัยพฤกษ์ ได้รับแจ้งเหตุรถกระบะชนหญิง 1 ราย ขณะวิ่งข้ามถนนใต้สะพานลอย ถูกรถยนต์ C-SUV ขับตามหลังทับซ้ำเสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณหน้าเทศบาลตำบลบางพลับ ถ.ชัยพฤกษ์ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จึงพร้อมด้วยแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูรีบรุดตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นถนน 3 เลน ในช่องทางหลัก (มุ่งหน้าบางบัวทอง) บริเวณเลนขวาสุดพบร่างผู้เสียชีวิต ทราบชื่อคือ น.ส.สุภาพร ยูเบีย อายุ 20 ปี ชาวจ.เชียงราย ถูกรถกระบะพุ่งชนจากใต้สะพานลอย กระเด็นมาไกลจากจุดเกิดเหตุประมาณ 200 เมตร สภาพศพนอนคว่ำหน้า เสื้อผ้าขาดหลุดรุ่ย ศีรษะมีบาดแผลฉกรรจ์ ขาหักผิดรูป บริเวณรอบๆ พบกระเป๋าสะพาย ห่อผ้าอนามัย รองเท้า ชิ้นส่วนสมองและเส้นผมของผู้เสียชีวิตตกอยู่ ถัดไปประมาณ 100 เมตร พบรถกระบะ ยี่ห้อฟอร์ด รุ่นเรนเจอร์ 4 ประตู สีขาว หมายเลขทะเบียน กอ 4459 กทม. สภาพรถด้านหน้าพังยับ ป้ายทะเบียนหลุด ทราบชื่อคนขับขี่คือนายโชติชนก (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ชาวจ.นนทบุรี ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุ ห่างไปอีกประมาณ 200 เมตร พบรถยนต์ C-SUV ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นครอส สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน สส 109 กทม. จอดอยู่ที่เลนซ้ายในช่องทางหลัก พบเศษเส้นผม และชิ้นส่วนสมองของผู้เสียชีวิตติดอยู่บริเวณใต้ท้องรถใกล้ล้อหลังด้านขวา
ภาพจากกล้องวงจรปิด วันที่ 15 ก.พ. 69 เวลา 22.30 น. บริเวณถนนชัยพฤกษ์ (มุ่งหน้าบางบัวทอง) จับภาพผู้เสียชีวิตเดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อ และเดินข้ามถนนเลนคู่ขนานไปยืนหยุดอยู่ตรงเกาะกลาง ก่อนวิ่งข้ามถนนไปช่องทางหลัก จากนั้นได้ถูกรถกระบะ 4 ประตู สีขาว ที่ขับอยู่เลนขวาพุ่งชนอย่างแรง มีรถยนต์ C-SUV ตามหลังมาเหยียบซ้ำ
นายโชติชนก (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ชาวจ.นนทบุรี คนขับรถกระบะ กล่าวว่า ตนขับมาจากเรวดีกำลังจะกลับบ้าน ข้ามจากสะพานพระราม 4 และเพิ่งข้ามอีกสะพานมาอยู่เลนขวา เห็นคนข้ามถนนตัดหน้า มันกระชั้นชิดทำให้ตนเบรคไม่ทัน พยายามเบรคแล้วแต่มันไม่ได้จริงๆ ซึ่งตรงนั้นก็มีสะพานลอยอยู่แต่ก็ไม่อยากโทษใคร หลังชนเสร็จตนก็รีบจอดรถลงมาดู แต่ไม่รู้ว่ามีรถคันไหนชนซ้ำหรือไม่ ตนยืนยันว่าไม่คิดหนี และยินดีรับผิดชอบ ให้ว่ากันไปตามกฎหมาย
นายแจ็ค อายุ 32 ปี คนเห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า ตนขับรถมาจอดหน้าร้านสะดวกซื้อใกล้เทศบาลตำบลบางพลับ เห็นผู้หญิงเดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อและกำลังจะข้ามถนนบริเวณใต้สะพานลอย เดินข้ามถนนเลนคู่ขนานไปยืนหยุดอยู่ตรงเกาะกลาง ก่อนถึงถนนช่องทางหลัก พอตนหันหลังได้ยินเสียงรถชนอย่างแรง จึงหันมาดูพบเป็นหญิงคนดังกล่าวที่ตนเห็นจริงๆ แต่ไม่เห็นว่ารถคันไหนที่เป็นคนชน คาดว่าเป็นรถกระบะ ตนจึงเดินมาดูพบว่าเสียชีวิตแล้ว รู้สึกตกใจเลยรีบโทรแจ้ง 191 อยากฝากเตือนให้ทุกคนใช้สะพานลอย เพราะข้ามถนนมันอันตราย ยิ่งถนนเส้นนี้เป็นเลนหลักรถแต่ละคันจะขับเร็ว
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถยนต์ C-SUV ขับตามหลังรถกระบะในช่องทางหลัก ก่อนคนขับจะรู้สึกว่าขับทับอะไรบางอย่างจึงได้จอดรถดู คาดว่าทับคนข้ามถนนที่ถูกรถกระบะชนก่อนหน้าเสียชีวิต
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวคนขับรถกระบะไปให้ปากคำที่สภ.ชัยพฤกษ์ และจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป