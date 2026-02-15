ล้วงคองูเห่า รวบแล้วโจรงัดบ้าน ส.ส.พรรคประชาชน สารภาพเอาเงินไปเล่นพนันปั่นสล็อต

จับแล้ว! โจรปีนรั้วตระเวนลักทรัพย์ บ้าน “นนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ” ส.ส.พรรคประชาชน พร้อมบ้านเหยื่ออีก 5 ราย สารภาพนำเงินไปปั่นสล็อต
จากกรณีเมื่อวันที่ 13 ก.พ.69 เกิดเหตุคนร้ายชายรายหนึ่งปีนรั้วเข้าไปตระเวนลักทรัพย์ภายในหมู่บ้านทาวน์โฮม ซอยบ้านกล้วย–ไทรน้อย ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยก่อเหตุรวม 5 หลังคาเรือน ทั้งการเปิดรถ รื้อค้นทรัพย์สิน ลักเงินสด รวมถึงขว้างก้อนหินใส่กระจกบ้านจนได้รับความเสียหาย สร้างความหวาดผวาให้กับลูกบ้านในพื้นที่ และมีการนำหลักฐานกล้องวงจรปิดเข้าแจ้งความไว้แล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้( 15 ก.พ.) พ.ต.อ.ณัฐเดชา ฐานิศภัทราพงศ์ ผกก.สภ.ไทรน้อย , พ.ต.ท.บุญเรืองชัยรัตน์รองผกก.สส.สภ.ไทรน้อย ได้สั่งการให้ชุดสืบสวน นำโดย พ.ต.ท.เรวัต สุริยะ สว.สส. พร้อมตำรวจฝ่ายสืบสวน เร่งติดตามตัวคนร้าย หลังมีประชาชนในพื้นที่อำเภอไทรน้อยและบางบัวทองเข้าแจ้งความหลังถูกลักทรัพย์หลายราย แม้กระทั่งบ้านของ นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ พรรคประชาชน เขต 8 จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีบ้านพักอยู่ย่านบางบัวทองก็ถูกคนร้ายร้ายดังกล่าวก่อเหตุลักทรัพย์โดยได้เงินสดไปประมาณ 5,000 บาท เช่นเดียวกัน
ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ไทรน้อยได้รับแจ้งความ จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ตำบล ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย มีบ้านหลายหลังถูกคนร้ายเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สิน โดยจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในบ้านเลขที่ 53/47 ซึ่งเป็นหนึ่งในบ้านที่ถูกก่อเหตุ พบภาพคนร้ายเป็นชาย สวมหมวกแก๊ปสีดำ เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว สวมรองเท้าผ้าใบ และใช้ผ้าสีดำปิดบังใบหน้า ก่อนเข้าไปลักทรัพย์
จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดและการไล่ติดตามเส้นทางหลบหนีอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Honda Click เป็นพาหนะในการก่อเหตุและหลบหนี จนสามารถสืบทราบแหล่งพักอาศัย เป็นห้องเช่าในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เวลาประมาณ 11.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ซุ่มเฝ้าติดตาม กระทั่งพบชายต้องสงสัยขับขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวกลับมาที่ห้องเช่าเลขที่ 48/105 หมู่ที่ 5 ตำบลบางคูรัด จึงแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจเข้าควบคุมตัว ทราบชื่อคือ นายศราวุธ หรือ “ท็อป” เจริญ อายุ 29 ปี ชาวจังหวัดขอนแก่น
จากการสอบสวน นายศราวุธให้การรับสารภาพว่า เป็นผู้ก่อเหตุลักทรัพย์จริง และยอมรับว่าได้ตระเวนก่อเหตุในพื้นที่ อำเภอบางบัวทองและอำเภอไทรน้อย มาแล้วหลายหลัง โดยเลือกลงมือในช่วงเวลากลางคืน ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ ก่อนนำทรัพย์สินที่ได้ไปจำหน่าย เพื่อนำเงินไปใช้ ปั่นสล๊อตเล่นการพนันออนไลน์
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาเพิ่มเติม พบว่าเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีลักทรัพย์หลายคดีในพื้นที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีลักทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และคดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในพื้นที่บางบัวทอง ซึ่งรวมถึงเหตุ ตระเวนลักทรัพย์ 5 หลังในหมู่บ้านซอยบ้านกล้วย–ไทรน้อย
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจค้นห้องพักของผู้ต้องหา สามารถตรวจยึดของกลางได้หลายรายการ อาทิ 1. เหรียญหลวงพ่อโต เนื้อผง พร้อมกรอบ จำนวน 1 เหรียญ
2.ลูกอมหลวงพ่อแย้ม พร้อมกรอบ จำนวน 1 อัน 3.รูปหล่อหลวงพ่อเปิ่น หน้าตัก 2 นิ้ว จำนวน 1 องค์ 4.พระเครื่องหลวงพ่อโต พร้อมกรอบ จำนวน 1 องค์ 5.พระผงขุนแผน พร้อมกรอบ จำนวน 2 องค์ 6.เหรียญราหอมจันทร์ พร้อมกรอบ จำนวน 1 เหรียญ 7.รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Honda Click สีขาว–น้ำตาล หมายเลขทะเบียน พลธ 87 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน 8. เสื้อผ้าที่สวมใส่ในการก่อเหตุ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไทรน้อย ได้ควบคุมตัวนายศราวุธ พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหา“ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด หรือเพื่อพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม หรือรับของโจร” พร้อมทั้งอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบคดีลักทรัพย์อื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง และติดตามผู้เสียหายเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป