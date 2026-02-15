ตร.น้ำซ้อมยุทธวิธีตรวจค้นเรือกลางทะเล ป้องปรามผู้ลักลอบส่งน้ำมันขายประเทศเพื่อนบ้าน

ตำรวจน้ำฝึกซ้อมยุทธวิธีบุกค้นเรือน้ำมันกลางทะเล จำลองสถานการณ์เสมือนจริง เพื่อป้องกันปราบปรามผู้ลักลอบส่งน้ำมันขายประเทศเพื่อนบ้าน - ค้ามนุษย์ หลังรัฐบาลสั่งปิดอ่าวไทย
วันนี้ (15 ก.พ.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.เศรษฐสิริ นิพภยะ ผบก.รน. สั่งการ พ.ต.อ.สิงห์ชัย ฐานไชยสิทธิ์ ผกก.5 บก.รน. พ.ต.อ.ขจรยศ ทรงประดิษฐ์ ผกก.2 บก.รน. พ.ต.ท.ศิลา ขำเพชร รอง ผกก.5 บก.รน. พ.ต.ท.สุภัทรชัย ศิริธรรม รอง ผกก.5 บก.รน. พ.ต.ท.เทพรัตน์ ถมฉิมพลี ต้นปืน (สบ 3) กรต. บก.รน. ช่วยราชการ กก.5 บก.รน.พ.ต.ต.รณชิต ใจเที่ยงแท้ สว.ส.รน.3 กก.5 บก.รน.และข้าราชการตำรวจ ประจำเรือตรวจการณ์ 815 , 705 และ 633 นำเรือออกเพื่อสาธิตการตรวจค้นบนเรือประมงในทะเล ที่เข้าร่วมโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร(น้ำมันเขียว) ในน่านน้ำทะเล อ.เมืองระยอง
สำหรับการสาธิตครั้งนี้ เป็นการปฏิตามหลักยุทธวิธี จำลองสถานการณ์เสมือนจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา ทราบถึงการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และความผิดที่เกี่ยวเนื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานในทะเล โดยมีคณะผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา จาก ศปนม.ตร. นำโดย พ.ต.อ.พัลลภ สุภิญโญ รอง ผบก.กค.ภ.2 พร้อมด้วย เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมธุรกิจพลังงาน และ กรมศุลกากร ต่างเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐและหน่วยร่วมบูรณาการในการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและความผิดที่เกี่ยวเนื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อป้องกันการลักลอบส่งน้ำมันกลางทะเลให้ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งลักลอบค้ามนุษย์หลังรัฐบาลสั่งปิดอ่าวไทย