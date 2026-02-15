ปอท.ลุยปากน้ำ! รวบ 3 เขมรเปิด บช.ม้า–กดเงินสด แพ็กส่งสแกมเมอร์กัมพูชา

ตำรวจ ปอท.ลุยเมืองปากน้ำ บุกรวบ 3 เขมร-1 เมียนมาเปิดบัญชีม้า–ถอนเงินสด แพ็กลงกล่องส่งข้ามแดนให้แก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา ยึดเงินสดกว่า 3 แสน พบอ้างเป็นตำรวจ บชก.หลอกขายมือถือ-ชวนเทรดหุ้น ก่อนเชิดเงินเหยื่อกว่า 8 แสน
วันนี้ (15 ก.พ. ) พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. สั่งการ พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.ปกฉัตร สงวนแวว สว.กก.3 บก.ปอท. นำกำลังจับกุม น.ส.โซพอน อายุ 36 ปี นายบันนาริท อายุ 23 ปี น.ส.โซรัน อายุ 37 ปี ทั้ง 3 สัญชาติกัมพูชา และนายแตท อายุ 29 ปี สัญชาติเมียนมา ข้อหา “ร่วมกันเป็นอั้งยี่, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, โดยทุจริตหรือหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ และร่วมกันฟอกเงิน” ได้ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ กก.3 บก.ปอท. รับแจ้งจากผู้เสียหายว่า ถูกคนร้ายหลอกขายโทรศัพท์มือถือผ่านเฟซบุ๊ก เมื่อโอนเงินแล้วไม่ได้รับสินค้า ต่อมามีคนร้ายอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง ติดต่อเข้ามาอ้างว่าจะช่วยติดตามเงินคืนให้ โดยให้เพิ่มไลน์พูดคุยส่วนตัว จากนั้นคนร้ายได้ชักชวนผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนเทรดหุ้น อ้างว่าจะได้กำไรดี และสามารถนำเงินที่เสียไปคืนกลับมา ผู้เสียหายหลงเชื่อ โอนเงินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ รวมความเสียหายกว่า 800,000 บาท
จากการสืบสวนพบว่า เงินที่ผู้เสียหายโอนถูกกระจายเข้าบัญชีม้า ก่อนถูกถอนออกเป็นเงินสดจากธนาคารในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่จึงขอหมายศาลเข้าตรวจค้นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีม้าและผู้ทำหน้าที่ถอนเงินสด รวม 4 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางได้จำนวนมาก ได้แก่โทรศัพท์มือถือ,บัตรเอทีเอ็มสมุดบัญชีธนาคารของบัญชีม้า,เสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุ และเงินสดกว่า 300,000 บาท
สอบสวน น.ส.โซพอน รับสารภาพว่า เป็นเจ้าของบัญชีม้าและเป็นคนถอนเงินสด ได้ส่วนแบ่ง 20% ของยอดเงินที่ถอน นายบันนาริท รับว่าเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้สั่งการกับคนถอนเงิน และทำหน้าที่รวบรวมเงินแพ็กใส่กล่อง ส่งต่อไปยังบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ส่วนน.ส.โซรัน และนายแตท รับว่าเป็นเจ้าของบัญชีม้าและผู้ถอนเงิน ได้ค่าจ้างครั้งละ 500 บาท จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. ดำเนินคดี พร้อมขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการรายอื่นต่อไป