คอมมานโดรวบสาวบัญชีม้า 3 หมายจับ ตุ๋นลงทุน-ทำงาน ตปท.เสียหายกว่า 1 ล้าน

ตำรวจคอมมานโดตามรวบสาวบัญชีม้า หลอกลงทุนขายของออนไลน์-ทำงานต่างประเทศ พบมี 3 หมายจับ มูลค่าความเสียหายกว่า 1 ล้านบาท เจ้าตัวอ้างสมุดบัญชี-บัตร ATM หาย ไม่ทราบว่าถูกนำไปใช้ฉ้อโกง
วันนี้ (14 ก.พ.) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ.สั่งการ พ.ต.อ.ศตวรรษ บุญมี ผกก.1 บก.ปพ. พ.ต.ท.จตุพร ติกแก้ว สว.กก.1 บก.ปพ.นำกำลังจับกุม น.ส.ณัฐกานต์ อายุ 27 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรี ที่ 57/2569 ลงวันที่ 21 ม.ค.69 ข้อหา "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และโดยทุจริตและโดยหลองลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาแก่ประชาชน,เป็นผู้เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ และเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน" นอกจากนี้ยังมีหมายจับ ศาลจังหวัดมหาสารคามและศาลจังหวัดหนองคายข้อหาลักษณะเดียวกันอีก 2 หมายจับ ได้ในพื้นที่เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้เมื่อเดือน ก.ค.2568 ได้มีมิฉาชีพใช้แอปพลิเคชัน TikTok ชื่อบัญชี “Kuong ที่แปลว่ากวง” ติดต่อมาชักชวนผู้เสียหายร่วมลงทุนซื้อขายสินค้าในเว็บไซต์chat.ssrchat โดยอ้างว่าจะได้รับค่าตอบแทนสูง จากนั้นได้หลอกให้ผู้เสียหายกดเลือกสินค้าและสำรองจ่ายเงินไปก่อน ช่วงแรกได้เงินที่ลงทุนคืนพร้อมกำไรจริง จึงได้โอนเงินเพิ่มเพื่อร่วมลงทุนอีกหลายครั้ง รวม 207,838 บาท แต่เมื่อขอถอนเงินลงทุนพร้อมค่าคอมมิชชั่นคืน แต่ปรากฏว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้บ่ายเบี่ยงต่าง ๆ นานา ซ้ำยังอ้างให้ผู้เสียหายชำระค่าสำรองสินค้าเพิ่มเติมอีกจำนวน 50,000 บาท เมื่อผู้เสียหายรู้ตัวว่าถูกหลอกลวง จึงเข้าแจ้งความจนศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้ดังกล่าว
นอกจากนี้พบว่าผู้ต้องหาได้ก่อเหตุหลอกลวงผู้เสียหายไปทำงานคัดแยกแอปเปิ้ล ที่ประเทศออสเตรเลีย ก่อนหลอกให้โอนเงินจำนวน 778,737 บาท และหลอกลวงเหยื่อว่าได้โควต้าถูกเลือกไปทำงานต่างประเทศจากนั้นหลอกให้โอนเงินเพื่อหมุนเวียนบัญชี 100,000 บาท
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธโดยอ้างว่า สมุดบัญชีและบัตร ATM ของตนหายและไม่ทราบว่าถูกนำไปใช้ฉ้อโกง จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป