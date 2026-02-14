จับคาหนังคาเขา! โจรลักตัดสายไฟทางหลวง m81 กลางดึก

ตำรวจทางหลวงรวบคาหนังคาเขา โจรลักตัดสายไฟทางหลวง m81 กลางดึกตามยึดของกลางเพียบ สารภาพร่วมกับเพื่อนที่วิ่งหลบหนีไปได้ หวังนำไปขายร้านของเก่า
วันนี้ ( 14 ก.พ. ) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.กึกก้อง ดิศวัฒน์ ผกก.8 บก.ทล. พ.ต.ท.มณสิช ชุนดี สวญ.ส.ทล.4 กก.8 บก.ทล. และ พ.ต.ท.บัณฑิต นวลปาน สว.ส.ทล.4 กก.8 บก.ทล. นำกำลังจับกุม นายธีรพงษ์ อายุ 21 ปีได้บริเวณถนนหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 (บางใหญ่–กาญจนบุรี) หมู่ 10 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐมพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ 1 คัน สายไฟ ขนาด 1×10 SQ.MM. ยาว 27 เมตร จำนวน 1 เส้น สายไฟ ขนาด 1×10 SQ.MM. ยาว 22 เมตร จำนวน 1 เส้น สายไฟ ขนาด 4×16 SQ.MM. ยาว 29 เมตร จำนวน 1 เส้น สายไฟ ขนาด 4×16 SQ.MM. ยาวประมาณ 26 เมตร จำนวน 1 เส้น ,กรรไกรตัดสายเคเบิล,อีเตอร์/หัวขุดดิน 1 อัน และเหล็กงัดยางรถ ขนาด 30 เซนติเมตร อีก 1 อัน
ทั้งนี้ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรม รับแจ้งจากศูนย์ควบคุมดูแลการจราจร TOC (Traffic Operation Center) ว่าคนร้าย 2 ราย กำลังลักตัดสายไฟเสาไฟส่องสว่างบริเวณทางลงด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก จุดเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 375 มุ่งหน้าดอนตูม เมื่อไปถึง พบผู้ต้องหา 2 คน กำลังร่วมกันตัดสายไฟซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการ เจ้าหน้าที่จึงแสดงเข้าจับกุมไว้ได้ 1 คน คือ นายธีรพงษ์ ส่วนเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุอีก 1 คนนั้นวิ่งหลบหนีไปได้ จึงนำตัวไปตรวจค้นพบสายไฟของกลางซุกซ่อนอยู่ช่องใต้สะพานใกล้จุดเกิดเหตุ
สอบสวน ผู้ต้องหารับสารภาพว่า วางแผนร่วมกับเพื่อนชื่อนายธีรเดช ซึ่งจะเป็นผู้ลงมือตัดสายไฟ โดยตั้งใจนำไปขายร้านรับซื้อของเก่า แต่มาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมเสียก่อน เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ในเวลากลางคืน โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้น โดยใช้ยานพาหนะ หรือรับของโจร” ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.สามควายเผือก จ.นครปฐม ดำเนินคดี พร้อมเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีต่อไป