ผกก.ลำลูกกา สั่งชุดสืบสวนล่าตัวคนร้าย ขี่จักรยานตระเวนลักมิเตอร์น้ำ

วันนี้ (14 ก.พ.) พ.ต.อ.ถิรเดช จันทร์ลาด ผกก.สภ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า ฝ่ายสืบสวน สภ.ลำลูกกา ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายลักขโมยมิเตอร์น้ำตามบ้านเรือนประชาชน บริเวณถนนเลียบทางด่วนมอร์เตอร์เวย์ ถนนเลียบคลองหกฝั่งตะวันตก และถนนเลียบคลองหกฝั่งตะวันออก โดยตระเวนก่อเหตุตั้งแต่ช่วงเดือน ม.ค.69 เป็นต้นมา มากกว่า 10 ครั้ง
จึงเรียกประชุมฝ่ายสืบสวน สภ.ลำลูกกา ลงพื้นที่สืบสวนหาตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว ต่อมา พ.ต.ท.อิทธิกร สง่ากร สว.สส.สภ.ลำลูกกา นำกำลังฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ จนทราบว่าผู้ก่อเหตุชื่อ นายเจ (นามสมมุติ) พักอาศัยอยู่ภายในเคหะวัดประชุมราษฎร์ ม.6 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา สามารถจับกุมได้บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง ภายในเคหะวัดประชุมราษฎร์ พร้อมของกลาง มิเตอร์น้ำของ กปภ.จำนวน 2 ชุด อุปกรณ์ข้อต่อท่อประปา และรถจักรยานที่ใช้ขับขี่ไปก่อเหตุ
จากการสอบถามเบื้องต้น นายเจ รับสารภาพว่า ตนขี่รถจักรยานตระเวนก่อเหตุลักมิเตอร์น้ำ ประมาณ 10 ครั้ง เนื่องจากต้องการเงินไปซื้อนมให้ลูก ก่อนนำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ลำลูกกา ดำเนินคดีในหา "ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ"