รวบแล้ว“ชูชัย ศรจิ้น” นักโทษแหกคุก ตร.เจอตัวนอนในศาลาริมทาง อ้างคิดถึงพ่อ ป่วยเป็นโรคไต

ตำรวจ สภ.บางแม่นาง รวบตัว “ชูชัย ศรจิ้น” นักโทษแหกคุก หนีไม่รอดเจอตัวนอนพักในศาลาริมทาง ประสานกรมราชทัณฑ์รับตัวกลับ ดำเนินคดีตามกฎหมาย สารภาพคิดถึงพ่อ ป่วยเป็นโรคไต
วันนี้ 14 ก.พ.69 เวลา 16.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.ประเดิม จิตวัฒนาภิรมย์ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรบางแม่นาง พร้อมด้วย พ.ต.ท.ณัฐยุทธ์ แก้วปาน รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.บางแม่นาง ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจำนวน 2 นาย ซึ่งกำลังออกตรวจพื้นที่ตามปกติ สามารถจับกุมตัว น.ช.ชูชัย ศรจิ้น อายุ 40 ปี นักโทษชายที่หลบหนีออกจากเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ได้เป็นที่เรียบร้อย หลังหลบหนีออกจากเรือนจำเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา คืนวันที่ 13 ก.พ.69 เวลาประมาณ 02.21 น. คิดเป็นเวลา ประมาณ 1 วัน 14 ชั่วโมง
การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นจากไหวพริบของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ขณะออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ พบตัว น.ช.ชูชัย ศรจิ้น อยู่ภายใน ศาลาบริเวณหมู่บ้านพฤกษา 41 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในสภาพกำลังนอนพัก จึงแสดงตัวเข้าควบคุมตัวไว้ได้โดยไม่มีการต่อสู้หรือขัดขืนแต่อย่างใด ก่อนนำตัวมาควบคุมไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางแม่นาง และประสานเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ให้เดินทางมารับตัวกลับไปดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
เบื้องต้น ระหว่างการสอบถาม น.ช.ชูชัย ศรจิ้น ให้การอ้างว่า สาเหตุที่ตัดสินใจหลบหนีออกจากเรือนจำ เนื่องจากเกิดความคิดถึงบิดา ซึ่งอ้างว่ากำลังป่วยเป็นโรคไต และพักอาศัยอยู่ภายในซอยหลังวัดในพื้นที่ใกล้เคียง จึงตัดสินใจหลบหนีออกมาเพื่อไปดูอาการของบิดา
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า บิดาของนักโทษชายรายดังกล่าวพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และอยู่ระหว่างป่วยเป็นโรคไตจริง ซึ่งไม่ตรงกับคำกล่าวอ้างของ น.ช.ชูชัย ที่ระบุว่าบิดาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเรือนจำแต่อย่างใด
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางการหลบหนี รวมถึงตรวจสอบว่ามีบุคคลใดให้การช่วยเหลือหรือเกี่ยวข้องกับการหลบหนีในครั้งนี้หรือไม่ ก่อนส่งมอบตัวผู้ต้องขังให้เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์นำกลับไปควบคุมตัวตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป