ลุยจับร้านนายทุนจีน หลอกขายแบรนด์เนมปลอมให้นักท่องเที่ยวย่านประตูน้ำ

ตำรวจ ปอศ.ลุยกวาดล้างร้านนายทุนจีน หลอกขายสินค้าแบรนด์เนมปลอมให้นักท่องเที่ยวย่านประตูน้ำ
วันนี้ ( 14 ก.พ.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ต.วิสศรุษฏ์ ไทยจันอัด สว.กก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ต.ชนะศึก โรจนพิทยากร สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุมนายธวัชชัย อายุ 26 ปี,น.ส.นิ มา ยา อายุ 19 ปี และ น.ส.ทู ซา วิน อายุ 20 ปี ทั้งสองสัญชาติเมียนมาในฐานความผิดฐาน “ร่วมกันเสนอจำหน่ายซึ่งสินค้าที่ปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร” พร้อมตรวจยึดเสื้อยี่ห้อหลุยส์ วีตตอง ,ดิออร์ ,วาเลนติโนและกุชชี่ปลอมเครื่องหมายการค้า จำนวน 237 ตัว แว่นตาปลอมเครื่องหมายการค้า 12 ยี่ห้อ รวมจำนวน 241 ชิ้น ได้ที่ตลาดชื่อดังย่านประตูน้ำ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจาก ตำรวจบก.ปอศ.ได้รับการร้องเรียนว่ามีนายทุนจีนจ้างแรงงานต่างด้าวลักลอบจำหน่ายสินค้าที่แบรนด์เนมปลอมเครื่องหมายการค้าให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศ ในพื้นที่ตลาดดังย่านประตูน้ำ จึงวางแผนเข้าตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติได้ 2 ราย คนไทย 1 ราย พร้อมของกลางเป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าหลายรายการดังกล่าว
สอบสวนนายธวัชชัย ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ส่วนน.ส.นิ มา ยา และ น.ส.ทู ซา วิน ให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกก.1 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวว่า ขอยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามการละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าปลอมอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค สร้างความเป็นธรรมทางการค้า และรักษาความน่าเชื่อถือของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว เลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ หากพบเบาะแสการจำหน่ายสินค้าปลอม สามารถแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการได้ทันที