อุทาหรณ์สาวขี้ระแวง! กลัวแฟนนอกใจตามถึงที่ทำงาน สุดท้ายถูกจับร่วมกันลักกิ๊บรถไฟฟ้ามูลค่า 8 หมื่น

กองปราบบุกรวบสาวระแวงคนรักนอกใจ ขอตามไปที่ทำงานเพื่อพิสูจน์ความจริง สุดท้ายถูกจับข้อหาร่วมกันลักกิ๊บเหล็กรางรถไฟฟ้าจากไซต์งานก่อสร้างสถานีคูคต มูลค่า 80,000 บาท
วันนี้ ( 14 ก.พ.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ท.เรืองวิทย์ ดวงจินดา สว.กก.1 บก.ป. นำกำลังจับกุม น.ส.พรทิภา อายุ 30 ปี ตามหมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรี ที่ 514/2562 ลงวันที่ 7 ต.ค.62 ข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์ของผู้อื่นในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะฯ” ได้บริเวณหน้าเพิงบ้านพักไม่มีเลขที่ ริมคลองบึงแบนตาโพ สุเหร่าคลองหนึ่ง ซอย 5 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.61น.ส.พรทิภา ได้ร่วมกับนายศิริพงษ์ และนายอาธิป เข้าไปขโมยกิ๊บเหล็กจากไซต์งานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าคูคตจำนวน 160 ชิ้น มูลค่ากว่า 80,000 บาท ทางบริษัทจึงเข้าแจ้งความดำเนินกับผู้ก่อเหตุทั้งสามราย ต่อมาพนักงานสอบสวน สภ.คูคต ได้รวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสามรายไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าน.ส.พรทิภาได้หลบหนีมากบดานอยู่ที่เพิงบ้านพักไม่มีเลขที่ ริมคลองบึงแบนตาโพ สุเหร่าคลองหนึ่ง ซอย 5 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน น.ส.พรทิภาให้การรับสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุได้ระแวงว่า นายศิริพงษ์ ซึ่งเป็นแฟนหนุ่ม แอบไปติดพันหญิงอื่นเนื่องจากมักออกจากบ้านในเวลากลางคืนเป็นประจำ โดยอ้างว่าทำงานเป็นช่างก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าต้องทำงานกลางคืน ตนจึงขอติดตามไปทำงานด้วยเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ แต่กลับพบว่าแฟนหนุ่มและเพื่อนได้พามาขโมยกิ๊บเหล็กภายในไซต์งานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าคูคตดังกล่าว จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.คูคต ตำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป