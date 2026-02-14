สรุปคำพิพากษาคดีหมิ่นฯ ‘เนวิน’ ศาลสั่งจำเลยชดใช้ 5 แสนบาท หลังโพสต์ Threads ใส่ความรุนแรง

เปิดรายละเอียดคำพิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์ คดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา กรณีจำเลยโพสต์ข้อความกล่าวหานายเนวิน ชิดชอบ พัวพันแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อนบ้านและรุกที่รัฐ ศาลสั่งจำคุกแต่ให้รอลงอาญาเนื่องจากรับสารภาพและไม่เคยทำผิดมาก่อน แต่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาท
[บุรีรัมย์] – เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569 ศาลจังหวัดบุรีรัมย์อ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ 1422/2568 ระหว่าง นายเนวิน ชิดชอบ (โจทก์) และ นางสาววันทนีย์ (จำเลย) ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2568 โดยจำเลยได้โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน Threads โดยใช้บัญชีชื่อ "Vanthanee Ngaorung" เนื้อหาในโพสต์เป็นการกล่าวหานายเนวิน ชิดชอบ ด้วยข้อความที่รุนแรงและเป็นเท็จ หลายประเด็นประกอบด้วย:
กล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทา และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า, ลาว, กัมพูชา)
กล่าวหาเรื่องการบุกรุกที่ดินของรัฐ (เขากระโดง) จำนวนกว่า 50,000 ไร่ เพื่อสร้างสนามแข่งรถและสนามฟุตบอล
กล่าวหาเรื่องการเมือง โดยระบุว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปล่อยคลิปเสียงสนทนาระหว่างอดีตนายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความขัดแย้ง
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อความดังกล่าวเป็นการใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่สาม ทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง กระทบต่อภาพลักษณ์ในฐานะนักธุรกิจและผู้บริหารสโมสรฟุตบอลระดับประเทศ อีกทั้งข้อมูลทั้งหมดที่จำเลยนำมาโพสต์ไม่มีมูลความจริงและเป็นการมโนไปเอง
ในส่วนของคำพิพากษา เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพ ศาลจึงพิพากษาลงโทษดังนี้:
โทษอาญา: จำคุก 1 ปี และปรับ 20,000 บาท แต่จำเลยรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ จำคุก 6 เดือน และปรับ 10,000 บาท โดยโทษจำคุกให้ รอการลงโทษ (รอลงอาญา) ไว้ 2 ปี
ส่วนแพ่ง: ให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เป็นเงิน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ
มาตรการอื่นๆ: สั่งให้จำเลยลบข้อความดังกล่าว และต้องลงโฆษณาคำพิพากษาในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 3 แห่ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ นายเนวิน ชิดชอบ เคยยืนยันก่อนหน้านี้ว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จที่สร้างความเสียหายต่อครอบครัวและธุรกิจ โดยไม่มีการประนีประนอม เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการใช้งานโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์