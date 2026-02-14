ตร.ทางหลวงสกัดจับอดีตทหารขนไอซ์ 60 กิโลฯ แหกด่าน

ตำรวจทางหลวงพิษณุโลกสกัดจับอดีตทหารขนไอซ์ 60 กิโลกรัม แหกด่านตรวจ พบประวัติเคยก่อคดีเมาแล้วขับรถชนคนตาย
วันนี้ ( 14 ก.พ.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.สาธิต สมานภาพ ผกก.5 บก.ทล. พ.ต.ท.ยุทธ จตุรชัยภิญโญ สว.ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. จับกุม นายกิตตินันท์ (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี พร้อมของกลางยาไอซ์ จำนวน 60 กิโลกรัม ,รถเก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นอัลติส สีเทาทะเบียน กจ 5060 ยโสธร 1 คัน และ โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง
สืบเนื่องจากขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วัดโบสถ์ ตั้งด่านจุดตรวจ/จุดสกัดกั้นยาเสพติด บนถนนทางหลวงหมายเลข 11 (ขาล่อง) สายอุตรดิตถ์–พิษณุโลก บริเวณจุดตรวจบ้านท่างาม หมู่ที่ 2 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก พบรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้า รุ่นอัลติส สีเทา ต้องสงสัยขับเข้ามายังจุดตรวจ จึงส่งสัญญาณหยุดรถเพื่อขอตรวจสอบ แต่ผู้ขับขี่กลับเร่งเครื่องหลบหนีไป เจ้าหน้าที่จึงขับรถสายตรวจติดตามอย่างกระชั้นชิด พร้อมประสานตำรวจทางหลวงช่วยสกัดจับ จนสามารถสกัดจับรถคันดังกล่าวได้ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 11 กม.237+600 ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก พร้อมควบคุมตัว นายกิตตินันท์ ผู้ขับขี่ ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการทหาร ก่อนตรวจค้นบริเวณท้ายรถ พบกระสอบสีเหลืองจำนวน 2 กระสอบ ภายในมีถุงชาบรรจุยาไอซ์ และยังพบเครื่องแบบทหารอยู่ภายในรถ
สอบสวนนายกิตตินันท์ให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจากบุคคลไม่ทราบชื่อ ให้เดินทางไปรับยาไอซ์จำนวนดังกล่าวที่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อนำไปส่งให้เอเย่นต์ที่กรุงเทพมหานคร กระทั่งมาถูกเรียกตรวจและพยายามหลบหนีจนถูกสกัดจับกุมได้ดังกล่าว จึงแจ้งข้อหา “จำหน่ายยาเสพติดประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน/ไอซ์) โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานซึ่งสั่งให้หยุดรถ” ก่อนนำ ส่งพนักงานสอบสวน สภ.วัดโบสถ์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยก่อเหตุเมาแล้วขับรถชนหญิงวัย 51 ปี เสียชีวิตที่ จ.ลพบุรี แล้วหลบหนี ก่อนจะถูกพลเมืองดีช่วยกันสกัดรถไว้ได้อีกด้วย