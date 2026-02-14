คุมแก๊ง ตร.ปล้นร้านกัญชาฝากขัง ผู้กองแขกโวยไม่ได้อมเงิน 8 แสนของเหยื่อ มั่นใจไม่ผิด

ตำรวจคุมตัว 3 แก๊งตำรวจ ปล้นร้านกัญชาย่านปทุมธานี ฝากขัง ผู้กองแขกหัวหน้าแก๊ง ยันมั่นใจไม่ได้ทำผิด ปัดอมเงินเหยื่อ 8 แสนบาท ตามข่าว
จากกรณีที่มีแก๊งของ ตำรวจ ยศร้อยตำรวจเอกพาพวก นำหมายเข้าค้นร้าน ขายกัญชา ก่อนปล้นเอาเงินไปจำนวน 800,000 บาทและดอกกัญชากว่า 100 กิโลกรัม เหตุเกิดในท้องที่ สภ. เมืองปทุมธานี เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 11 ก.พ 69 ที่ผ่านมา หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รวบรวมพยานหลักฐานและไขออนุมัติหมายศาลจังหวัดปทุมธานี (หมายจับ) ผู้ ต้องหา จำนวน 5 คน ได้แก่ 1.ร.ต.อ.ปองพล แก้วคูณ 2.นายสวัญชัย ชูเลิศ "บาส" อายุ 39 ปี 3. นายอำพล นุ่มครุฑ อายุ 35 ปี 4.นายกฤษฎาพัฒน์ อัน อายุ 24 ปี และ 5.นายอนุศักดิ์ ศรีสอาด อายุ 39 ปี ในข้อหา"ร่วมกันปล้นทรัพย์ โดยมีอาวุธ และโดยใช้ยานพาหนะ เพื่อกระทำผิด หรือเพื่อพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม"
ล่าสุด 09.30 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองปทุมธานี ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ส่งศาลจังหวัดปทุมธานี ทราบชื่อ คือ ร.ต.อ.ปองพล แก้วคูณ (ผู้กองแขก) อายุ 47 ปี รอง สว.สืบสวน สน.สุทธิสาร (ช่วยราชการ รอง สว.อก.บก.2 บช.น) , ร.ต.ต.มานพ แก้วเคน อายุ 54 ปี รอง สว.(ป) กก.ปพ.บก.สส.ภ.1 (ยังไม่มีหมายจับ) และ นายสวัญชัย ชูเลิศ "บาส" อายุ 39 ปี อ้างเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ และสามารถ จับกุมตัวผู้ต้องหามาเพิ่มได้อีก 1 ราย เป็นผู้ร่วมขบวนการโดยสามารถจับกุมได้ที่บ้านพักย่านลำลูกกา เบื้องต้นตำรวจยังควบคุมตัวไว้สอบสวนเพื่อขยายผลหาตัวผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม
โดยขณะระหว่างนำตัวผู้ต้องหา ได้สอบถามผู้กองแขกให้การเบื้องต้นว่า มีหมายจับออกมาจริงและไม่ได้กระทำความผิดอย่างที่ผู้เสียหายกล่าวอ้าง ส่วนเงินสดตนเองไม่ได้นำไป
พ.ต.ท.ขจร ฉัตรแก้วมณี รอง ผกก.สส.สภ.ปทุมธานี กล่าวเปิดเผยว่า ขณะนี้ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ส่งศาลจังหวัดปทุมธานี โดยเบื้องต้นได้ออกหมายจับแล้ว 6 คน สอบสวนผู้ต้องหาที่ก่อเหตุทราบว่ามีทั้งหมด 10 คน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมและจะได้ออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการที่เหลือเพิ่มเติม เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย และในส่วนของกลางที่เป็น เงินสด กัญชา และรถยนต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน ยังไม่พบหลักฐานทั้งหมด อย่างไรก็ตามได้มีการคัดค้านการประกันตัวและจะได้สอบสวนขยายผลหาตัวผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม