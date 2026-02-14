เลขาฯ ป.ป.ส. เสียใจเหตุการณ์บุกยิงครูสงขลา ย้ำ “ครอบครัว” ปราการสำคัญป้องกันก่อเหตุ

MGR Online - "พ.ต.ต.สุริยา" ชี้ปมผู้ก่อเหตุบุกยิงครูในโรงเรียน จ.สงขลา พบป่วยจิตเวชเรื้อรัง-ขาดยา แนะ "ครอบครัว" คือ ด่านหน้าสำคัญในการเฝ้าระวังก่อนภัยมาถึง
วันนี้ (14 ก.พ.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยถึงกรณีเหตุความสูญเสียบุคลากรทางการศึกษา ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ว่าเหตุการณ์นี้นับเป็นกรณีศึกษาสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงภัยคุกคามจากปัญหายาเสพติดที่มีความซับซ้อน โดยเฉพาะในกลุ่ม “ผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติการใช้สารเสพติดร่วม” (Dual Diagnosis) ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ถือเป็นปัญหาสังคมที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบ
พ.ต.ต.สุริยา ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของ ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร และผู้ได้รับผลกระทบทุกท่าน พร้อมเปิดเผยข้อมูลจากการตรวจสอบระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) และการสอบทานข้อมูลร่วมกับ รพ.ธัญญารักษ์สงขลา , รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และ รพ.หาดใหญ่ พบข้อมูลสำคัญที่สังคมต้องตระหนัก ดังนี้ ผู้ก่อเหตุเริ่มเข้ารับการรักษาอาการทางจิตเวชตั้งแต่อายุ 13 ปี และมีประวัติการใช้ยาเสพติดร่วมกันหลายชนิด (Poly-drug use) ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ กัญชา และพืชกระท่อม ซึ่งส่งผลกระทบทำลายสมองและพฤติกรรมในระยะยาว โดยมีประวัติก้าวร้าวและทำร้ายตนเองมาอย่างต่อเนื่อง
"ทั้งนี้ ผ่านการบำบัดมาแล้วหลายครั้ง โดยช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2568 ได้เข้ารับการรักษาต่อเนื่อง จนกระทั่งเดือนสิงหาคม 2568 ถึงปัจจุบัน ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เนื่องจากพบภาวะซึมเศร้า พฤติกรรมแปรปรวน และมีความเสี่ยงสูง โดยหลังเกิดเหตุ พนักงานสอบสวนตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายผู้ต้องหา ซึ่งผู้ต้องหาได้ให้การว่าเสพยาบ้าครั้งสุดท้าย เมื่อปลายปี 2568"
เลขาธิการ ป.ป.ส. ชี้ว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนชัดเจนว่า การที่ผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติใช้สารเสพติด ขาดความต่อเนื่องในการรับประทานยารักษาอาการจิตเวช จะทำให้อาการทางจิตกำเริบรุนแรง จนไม่สามารถควบคุมตนเองได้ นำไปสู่ความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้น
พ.ต.ต.สุริยา เน้นย้ำว่า "ครอบครัว" คือ ปราการด่านแรกที่สำคัญที่สุด ดังนั้น "ครอบครัว" จึงเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการป้องกันเหตุ โดยต้องหมั่นสังเกต "สัญญาณเตือน" ที่มักจะเกิดขึ้นก่อนการก่อเหตุเสมอ ได้แก่ ไม่หลับไม่นอน หรือ เดินไปเดินมาผิดปกติ หงุดหงิดง่าย ก้าวร้าว พูดคนเดียว หรือหวาดระแวง ปฏิเสธการกินยารักษาอาการจิตเวช หรือกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งมึนเมา หากพบสัญญาณ "ห้ามรอดูอาการ" และ "ห้ามปะทะโดยตรง" ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือนำส่งโรงพยาบาลทันที เพื่อปรับยาหรือนำเข้าสู่ระบบการรักษาแบบผู้ป่วยใน ก่อนที่จะเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
“เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนราคาแพงที่ย้ำว่า การบำบัดรักษาไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่การติดตามดูแลหลังการรักษา (Aftercare) โดยครอบครัวและชุมชน คือ หัวใจสำคัญ”
สำนักงาน ป.ป.ส. จะเร่งดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง (SMI-V) ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ให้เป็นระบบ Real-time เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน้างานสามารถประเมินความเสี่ยงได้ทันท่วงทีเมื่อได้รับแจ้งเหตุ และขอให้พี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน สามารถแจ้งสายด่วน ป.ป.ส. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด ได้ตลอด 24 ชั่วโมง