ป.ป.ส. เปิดแผนปฏิบัติการ “3 เดือนเห็นผล 1 ปี ปัญหาลด” สร้างชุมชนเข้มแข็ง จ.อุดรธานี

MGR Online - เลขา ฯ ป.ป.ส. ร่วมภาคีเครือข่าย เปิดแผนปฏิบัติการวังสามหมอ ขับเคลื่อนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.อุดรธานี เน้นย้ำภาคประชาชนแจ้งเบาะแส
วันนี้ (14 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ 13 ก.พ.69 พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดแผนปฏิบัติการวังสามหมอ ภายใต้ชื่อ “3 เดือนเห็นผล 1 ปี ปัญหาลด” ณ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส. ประกอบด้วย นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต , นางนฤมล ช่วงรังษี , นายพิสุทธิ์ ภู่เงิน , นายอดุล ประยูรสิทธิ , นายภิญโญ โฆสิต และ นายพงศ์ศิริ ชื่นบาน ผอ.ปปส.ภ.4 รวมถึง นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงาน โดยมี นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 4 ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี ขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนเข้มแข็ง” เพื่อลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยดำเนินการจัดประชาคมปลุกพลังเครือข่ายภาคประชาชนและคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการหมู่บ้าน สะท้อนถึงความตื่นตัวของชุมชนที่ไม่ยอมรับยาเสพติด และพร้อมผนึกกำลังร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมคณะ ได้ร่วมเสวนาเวทีชาวบ้าน “คุยตรงๆ จับมือกัน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด” โดยพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำภาคประชาชน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ผู้ผ่านการบำบัดและครอบครัว รวมถึงวิทยากรกระบวนการ เพื่อรับฟังปัญหาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกมิติ
เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้เน้นย้ำแนวทางการทำงานเชิงรุก โดยระบุว่า เมื่อภาคประชาชนแจ้งเบาะแส รัฐต้องพร้อมเข้าสนับสนุนและจัดการปัญหาอย่างทันท่วงที เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและเครือข่ายภาคประชาชนให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมาย “3 เดือนเห็นผล 1 ปี ปัญหาลด”
ต่อมา คณะฯ ได้ลงพื้นที่บ้านแหลมทอง ตำบลคำโคกสูง เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่ตั้งใจเลิกยาเสพติด จำนวน 2 ราย อายุ 49 ปี และ 52 ปี ซึ่งปัจจุบันสามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยตนเอง ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก และประกอบอาชีพเกษตรกรและประมงพื้นบ้าน โดยได้รับคำแนะนำจากกำนันตำบลคำโคกสูง และการสนับสนุนจากกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตอกย้ำว่าปัญหายาเสพติดไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน เพื่อเปลี่ยน “พื้นที่เสี่ยง” ให้เป็น “พื้นที่ปลอดภัย” และคืนความสงบสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในอำเภอวังสามหมออย่างยั่งยืน