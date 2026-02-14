มอบตัวแล้ว 3 แก๊งตร.ปล้นร้านกัญชา สุดแสบยึดเงิน 8 แสนบาท ดอกกัญชาอีก 100 กิโลกรัม หลบหนี

“ผู้กองแขก” หัวหน้าแก๊งตำรวจ อ้างมีหมายศาล พาพวกบุกปล้นร้านกัญชาย่านปทุมธานี ก่อนยึดเงินสด 8 แสนบาท พร้อมดอกกัญชากว่า 100 กิโลกรัมหลบหนี แต่ไม่รอดทนกดดันไม่ไหว โผล่เข้ามอบตัวตร.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่มีแก๊งของ ตำรวจ ยศร้อยตำรวจเอกพาพวก นำหมายเข้าค้นร้าน ขายกัญชา ก่อนปล้นเอาเงินไปจำนวน 800,000 บาทและดอกกัญชากว่า 100 กิโลกรัม เหตุเกิดในท้องที่ สภ.เมืองปทุมธานี เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 11 ก.พ 69 ที่ผ่านมา หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติหมายศาลจังหวัดปทุมธานี (หมายจับ) ผู้ ต้องหา จำนวน 5 คน ได้แก่ 1.ร.ต.อ.ปองพล แก้วคูณ 2.นายสวัญชัย ชูเลิศ "บาส" อายุ 39 ปี 3. นายอำพล นุ่มครุฑ อายุ 35 ปี 4.นายกฤษฎาพัฒน์ อัน อายุ 24 ปี และ 5.นายอนุศักดิ์ ศรีสอาด อายุ 39 ปี ในข้อหา"ร่วมกันปล้นทรัพย์ โดยมีอาวุธ และโดยใช้ยานพาหนะ เพื่อกระทำผิด หรือเพื่อพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม"
ต่อมาล่าสุด เมื่อช่วงหัวค่ำ วันนี้ (13 ก.พ 69) ได้มี ร.ต.อ.ปองพล แก้วคูณ (ผู้กองแขก) อายุ 47 ปี รอง สว.สืบสวน สน.สุทธิสาร (ช่วยราชการ รอง สว.อก.บก.2 บช.น) เดินทางเข้ามอบตัวกับ พ.ต.ต.สิรวิชญ์ ไชยวรรณ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปทุมธานี ตามหมายจับ พร้อมกับ ร.ต.ต.มานพ แก้วเคน อายุ 54 ปี รอง สว.(ป) กก.ปพ.บก.สส.ภ.1 (ยังไม่มีหมายจับ) และ นายสวัญชัย ชูเลิศ "บาส" อายุ 39 ปี อ้างเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน มอบตัวตามหมายจับ ส่วนพวกที่เหลือยังอยู่ในระหว่าง การติดตามจับกุม