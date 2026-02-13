ปคม.จับมือประเทศลุ่มน้ำโขง 4 ชาติ ร่วมปราบแก๊งค้ามนุษย์ข้ามชาติ

ปคม.ให้การต้อนรับประเทศลุ่มน้ำโขง 4 ชาติ สร้างกลุ่มพันธมิตรจับมือปราบปรามแก๊งค้ามนุษย์ข้ามชาติให้หมดไปจากภูมิภาค
วันนี้ ( 13 ก.พ. ) ที่ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. พร้อมด้วย พ.ต.อ.มารุต กาญจนขันธกุลรอง ผบก.ปคม.พ.ต.อ.มนูญ แก้วกล่ำรอง ผบก.ปคม.พ.ต.อ.อรรถพร สุริยเลิศ รอง ผบก.ปคม. และ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก.1 บก.ปคม. ให้การต้อนรับ นางสาวณัฐรวี สังข์ธนู ผู้อำนวยการกลุ่มกลไกและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมกิจการเด็ก สตรี และครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้เข้าอบรมโครงการ Third Country Training Programme (TCTP) ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศลุ่มน้ำโขงรวม 4 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศไทย ,สปป.ลาว, เมียนมา และเวียดนาม
พล.ต.ต.วิทยา กล่าวว่า ในนามของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบัญชาการตำรวจจสอบสวนกลาง และศูนย์ต่อด้านการค้ามนุษย์ สำนักงามตำรวจแห่งชาติ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านเข้ามาดูงานการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรงในห้วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประเทศไทยเรามุ่งมั่นดำเนินการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจริง และต่อเนื่อง ภายใต้กลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM) เพื่อคัดแยกผู้เสียหายกับผู้ร่วมกระทำผิด ยกระดับการดำเนินคดี และการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและความร่วมมือระหว่างประเทศที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ
“ผมหวังว่าการแลกเปลี่ยนความรู้ และแชร์ประสบการณ์ระหว่างกันในวันนี้ จะเป็นกุญแจสำคัญ ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ในการบังคับใช้กฎหมายร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวข้ามข้อจำกัดด้านพรมแดน เพื่อร่วมกันขจัดขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากภูมิภาคของเรา” ผบก.ปคม.กล่าว