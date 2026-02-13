ยังลอยนวล! นักโทษเรือนจำนนทบุรีแหกคุก กลางดึก มีเบาะแสรีบแจ้งด่วน

MGR Online - กรมราชทัณฑ์ สนธิกำลังตำรวจนนทบุรี เร่งติดตามตัวผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนนทบุรีก่อเหตุหลบหนี ช่วงกลางดึก ประชาชนพบเบาะแสแจ้งข้อมูล
ตามที่กรมราชทัณฑ์ ได้รับรายงานจากเรือนจำจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่าเกิดเหตุผู้ต้องขังหลบหนีออกจากเรือนจำฯ นั้น
วันนี้ (13 ก.พ.) กรมราชทัณฑ์ ขอรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 02.00 นาฬิกา วันที่ 13 ก.พ. นายชูชัย ศรจิ้น อายุ 40 ปี ฐานความผิดร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม ก่อเหตุหลบหนีออกจากเรือนจำจังหวัดนนทบุรี โดยแหกหักจากห้องขัง ปีนออกแนวกำแพงข้างป้อม 2 โรยตัวลงลานจอดรถร้านหับเผยบริเวณเรือนจำจังหวัดนนทบุรี และเดินออกไปทางท่าน้ำนนทบุรี เวลาประมาณ 02.22 น. เบื้องต้นอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามตัว และสอบสวนหาสาเหตุของการหลบหนีดังกล่าว
โดยขณะนี้กรมราชทัณฑ์ และเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการประสานสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตํารวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งติดตามจับกุมตัวผู้ต้องขังรายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 02 526 6480 ,093 519 1965 หรือ โทร 191 ตลอด 24 ชั่วโมง