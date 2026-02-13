สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ ประชุมรับรองผู้บริหารชุดใหม่วาระปี 2569-2570

วันนี้ (13 ก.พ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2569 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ อาคาร 11 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีวาระสำคัญเพื่อชี้แจงและให้คณะกรรมการรับรองมติการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่านใหม่วาระ 2569-2570 แทนที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 20 มิ.ย.2569 ประกอบกับมีวาระการเรียกเอกสารสำคัญจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ เพื่อยื่นจดทะเบียนสมาคมฯ ในหัวข้อการแต่งตั้งกรรมการของสมาคม ต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อความถูกต้องในคราวเดียวกัน
ทั้งนี้การเลือกตั้งล่วงหน้าในคราวประชุมใหญ่สามัญประจำปีตามที่ข้อบังคับสมาคมฯ กำหนด และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ที่ประชุมเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ (อธิการบดี) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา (อดีตนายกสมาคมฯ) เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ในลำดับถัดไป แต่เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา สละสิทธิ์ และไม่มีผู้เสนอชื่ออื่นเพิ่มเติม สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 209 คน มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับถัดไป)
โดยมี นายชาญชัย สุวรรณวัฒน์ ดำรงตำแหน่งอุปนายก ส่วนคณะกรรมการประกอบด้วย นายวิทยา พิบูลย์สวัสดิ์, นางสาวสุดารัตน์ ชาญเลขา, นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์, นางเพลินใจ กุญฑีกาญจน์, นายรังสรรค์ บัวทอง, นายธีรถวัลย์ ปานกลาง, นางสาวเชิดศิริ นิลผาย, นายสิริชัย เอี่ยมสอาด, นายนุกูล สาระวงศ์, นายจุมพฏ กาญจนกำธร, นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์, นายเอก อุทานนท์, นางสาวเพ็ญพร ทองคำสุก, นางสาวทชชยา วนนะบวรเดชน์, นางสาวพัชรา เดชโฮม, นางวลินเนศวร์ ธีรการุณวงศ์, นางสาวอมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์, นางสาวปณิตา แจ้ดนาลาว นอกจากนี้ยังมี นายณัฏฐ์ เดชะปัญญา ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ฝ่ายปฏิคมและประชาสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ดำรงตำแหน่งกรรมการและนายทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล อุทานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและเหรัญญิก นางสาวชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขาธิการ นางนลินีนศวร์ ธีรกาคุณวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
สำหรับที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์, ดร.บัญชา เกิดมณี, นายจักรนิศิต พานิชสวัสดิ์, นางสวนิต พูนพิพัฒน์, นางจินดารัตน์ ถวิลเติมทรัพย์, นายนพพร อุสิทธิ์ และ นายวทัญญู มุ่งหมาย ซึ่งในที่ประชุมวันนี้ นางเพลินใจ กุญฑีกาญจน์ กรรมการสมาคมศิษย์ศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเงินสนับสนุนสมาคมฯ จำนวน 50,000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ต่อไป.