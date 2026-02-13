ทร.สกัดขบวนการลักลอบค้าสินค้าผิดกฎหมายตามลำน้ำโขง เข้าไทย

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.69 พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า วานนี้ ( 12 ก.พ.) เวลา 18.00 น. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง (นรข.) เขตอุบลราชธานี ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ดำเนินการสกัดกั้นและปราบปรามขบวนการลักลอบค้าสินค้าผิดกฎหมายตามแนวลำน้ำโขง ตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบริเวณภายในบ้านร้าง เลขที่ 26 หมู่ที่ 4 บ้านบุ่งขี้เหล็ก ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พบของกลางเป็นบุหรี่ต่างประเทศ (ประเทศจีน) ซึ่งลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร จำนวน 23 ลัง ทั้งนี้ ไม่พบตัวผู้กระทำความผิดในที่เกิดเหตุ ซึ่งเชื่อว่าเป็นการกระทำในลักษณะของเครือข่ายลักลอบค้าสินค้าผิดกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมด และนำส่งกลับไปยัง บก.นรข.เขตอุบลราชธานี เพื่อดำเนินการตรวจสอบโดยละเอียด และขยายผลตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
กองทัพเรือยืนยันความมุ่งมั่นในการบูรณาการกำลังร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อสกัดกั้นและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนและลำน้ำโขงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคง รักษาความสงบเรียบร้อย และผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวม