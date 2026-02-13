“บช.น. ผนึกกำลัง ภาค 8-สอท.” บุกพังรังอาวุธสงครามเมืองคอน ทลายคลังแสง “แบอ๋องลาย” ตัดวงจรปืนเถื่อนลามสู่เยาวชน-ตะเข็บชายแดน

ตำรวจ กก.ดส.บช.น. โชว์ผลงานสืบสวนระดับคลังแสง ล่องใต้เปิดปฏิบัติการเชิงรุกแกะรอยอาวุธสงคราม หลังพบเบาะแสแพร่ระบาดสู่เด็กและเยาวชน บุกจู่โจมพื้นที่ทุ่งสง ยึด M16-ระเบิดสังหาร-ปืนเถื่อนเพียบ พร้อมผู้ต้องหา 4 ราย
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. และ พล.ต.ท.สิทธิชัย โล่ห์กันภัย ผบช.ภ.8 สั่งการให้กำลังชุดปฏิบัติการที่ 4 กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.บช.น.) นำโดย พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผกก.ดส. และ พ.ต.ท.รชต พุ่มพันธุ์ม่วง สว.กก.ดส. สนธิกำลังร่วมกับตำรวจสืบสวนภาค 8 และตำรวจไซเบอร์ (สอท.) เข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายสำคัญในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
สืบเนื่องจากการสืบสวนทางลับของ กก.ดส. ที่พบการจำหน่ายอาวุธปืนและวัตถุระเบิดทางออนไลน์ภายใต้ฉายา "แบอ๋องลาย" ซึ่งมีพฤติการณ์กระจายอาวุธปืนเข้าสู่กลุ่มเด็ก เยาวชน รวมถึงพื้นที่ตะเข็บชายแดน เจ้าหน้าที่จึงแฝงตัวรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถระบุพิกัดคลังแสงรายใหญ่ได้ที่ ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
เจ้าหน้าที่นำหมายค้นศาลจังหวัดทุ่งสง เข้าจู่โจมบ้านพักเป้าหมาย พบผู้ต้องหาทั้งหมด 4 ราย พร้อมของกลางจำนวนมาก ประกอบด้วย 1. อาวุธสงคราม: ปืน M16 A1 จำนวน 2 กระบอก 2. ระเบิดสังหาร: ลูกระเบิด M67 จำนวน 2 ลูก 3. ปืนเถื่อน: ปืนลูกซอง MK 12, ปืนยาว .22, ปืนพกสั้น และปืนไทยประดิษฐ์ รวม 9 กระบอก 4. เครื่องกระสุน: กระสุนขนาด 5.56, 7.62 และขนาดอื่น ๆ รวมเกือบ 300 นัด และยังตรวจพบยาบ้าอีกจำนวนหนึ่ง
พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผกก.ดส. เปิดเผยว่า การเข้าจับกุมในครั้งนี้เป็นการตัดวงจรอาชญากรรมที่ต้นทาง เนื่องจากอาวุธสงครามเหล่านี้มีอานุภาพทำลายล้างสูง หากหลุดไปถึงมือเยาวชนหรืออาชญากรจะสร้างความสูญเสียมหาศาล
โดยเน้นย้ำ "หน้าที่ของ ดส. ไม่ใช่แค่การปราบปราม แต่คือการเฝ้าระวังไม่ให้อาวุธเหล่านี้เข้าถึงมือเด็กและเยาวชน การทลายเครือข่ายนี้คือการหยุดยั้งเหตุสลดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต"
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาหนักตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ และประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพ หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจะนำข้อมูลดิจิทัลไปขยายผลเพื่อลากตัว "ต้นตอ" และผู้สนับสนุนเครือข่ายขายปืนออนไลน์นี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป