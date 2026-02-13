ผบก.ป. เร่งเอาผิดสัปเหร่อหื่น!เตรียมเรียกสอบผู้เสียหายเพิ่มอีก 5 ราย

ผบก.ป. สั่งตั้งคณะทำงานเอาผิด"ลุงสนมสัปเหร่อ"หมอโรคมืดชื่อดัง หลอกทำพิธีอาบน้ำมนต์ล้างคุณไสย โกนขนลับ-ล่วงละเมิดทางเพศ เตรียมเรียกสอบผู้เสียหายเพิ่มอีก 5 ราย
วันนี้ ( 13 ก.พ. ) ที่ กองปราบปราม พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. กล่าวถึงความคืบหน้าคดี"ลุงสนมสัปเหร่อ" หมอโรคมืดชื่อดัง หลอกครูสาวทำพิธีอาบน้ำมนต์ล้างคุณไสย ก่อนโกนขนลับ-ล่วงละเมิดทางเพศว่า เบื้องต้นมีผู้เสียหายทั้งหมด 7 ราย โดยสอบปากคำไปแล้ว 2 ราย และเตรียมเรียกอีก 5 รายเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของการตั้งข้อหา เบื้องต้นเข้าข่าย "กระทำอนาจาร" ไว้ก่อน ส่วนข้อหาอื่น ๆ เช่น ฉ้อโกงประชาชน อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน หากพบความผิดชัดเจนจะแจ้งข้อหาเพิ่มทันที
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้ตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนมารับผิดชอบโดยตรง เพื่อเร่งรัดคดีเนื่องจากเป็นเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนและกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน พร้อมฝากประชาสัมพันธ์หากใครเคยถูกสัปเหร่อรายนี้กระทำในลักษณะดังกล่าว ขอให้ออกมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุด