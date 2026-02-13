ป.รวบ"โตเกียวเกิร์ล" ใช้ร่างทรงเล่นแทนระหว่างแข่งขัน RoV กีฬาซีเกมส์-นายกสมาคมฯสั่งแบนตลอดชีพ

กองปราบเปิดปฏิบัติการ "Ghost Buster" รวบนักกีฬาทีมชาติ"โตเกียวเกิร์ล" ใช้ร่างทรงเล่นแทนระหว่างแข่งขัน RoV ประเภททีมหญิงในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ด้านนายกสมาคมฯ สั่งแบนตลอดชีพ
วันนี้ (13 ก.พ.) ที่ กองปราบปราม เมื่อเวลา 10.00 น. พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พ.ต.อ.ปทักข์ ขวัญนา รอง ผบก.5 บก.ป.พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ต.ชนกันต์ บุรผากา สว.กก.5 บก.ป. ร.ต.อ.นนทกร นันทะน้อย รอง สว.กก.5 บก.ป. พร้อมด้วย นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และ นายภานุพงษ์ องค์คุณารักษ์ เลขาธิการ สมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงผลจับกุม น.ส.ณภัทร อายุ 29 ปี และนายไชยโย อายุ 23 ปี ข้อหา “ร่วมกันล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ แล้วนำไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน”
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) รายการ Arena of Valor (RoV) ประเภททีมหญิง ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 15–16 ธ.ค.2568 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี 4 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ เวียดนาม ลาว ติมอร์-เลสเต และไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2568 รอบตัดเชือกระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนาม กรรมการตรวจพบพฤติการณ์ต้องสงสัยการทุจริตการแข่งขัน ก่อนมีคำสั่ง “ตัดสิทธิ์” นักกีฬาทีมหญิงของไทย สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวต่อว่า ภายหลัง สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ตรวจสอบข้อมูลการแข่งขัน และพบพฤติการณ์ทุจริตจริง จึงแจ้งความร้องทุกข์ต่อ กก.5 บก.ป. และจากการสืบสวนพบว่า น.ส.ณภัทร ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติ และได้รับบัญชีผู้ใช้เฉพาะสำหรับการแข่งขัน ชื่อ “THA_NAPHA” ซึ่งกำหนดให้ใช้เฉพาะตัวเท่านั้น แต่ปรากฏว่า น.ส.ณภัทร ทราบรหัสผ่าน และส่งทั้ง Username และ Password ให้กับนายไชยโย โดยพบว่ามีการทดลองล็อกอินหลายครั้ง กระทั่งวันที่ 15 ธ.ค.2568 เวลาประมาณ 17.00 น. ก่อนแข่งขันกับเวียดนาม น.ส.ณภัทร ได้สลับโทรศัพท์ที่ใช้แข่งขันกับเครื่องที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน Discord และให้นายไชยโยล็อกอินเข้าเกมรอ โดยมีเจตนาให้เล่นแทน พร้อมแชร์หน้าจอระหว่างแข่งขัน ปรากฎว่าเกิดปัญหาไม่สามารถส่งเลขห้องแข่งขันได้ทัน ทำให้ น.ส.ณภัทร ต้องลงเล่นเอง แต่กรรมการสังเกตเห็นการสลับหน้าจอ จึงเข้าตรวจสอบ พบการเปิดแชต Discord ติดต่อกับนายไชยโย ซึ่งผิดกฎการแข่งขันอย่างชัดเจน ผลคือ ทีมชาติไทยถูกตัดสิทธิ์ และต้องถอนตัวจากการแข่งขันทั้งหมด
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวอีกว่า ต่อมาเจ้าหน้าที่ขออนุมัติหมายค้นจากศาลแขวงนนทบุรี และศาลจังหวัดนครพนม เข้าตรวจค้น 3 จุด ได้แก่ ห้องพักย่านรัตนาธิเบศร์ ของ น.ส.ณภัทร,หอพักที่นายไชยโยเคยเช่า บ้านพักปัจจุบันของนายไชยโย ที่ จ.นครพนม จากการตรวจค้นพบพยานหลักฐานสำคัญ ได้แก่ โทรศัพท์ที่ใช้ล็อกอินบัญชีแข่งขัน,ข้อมูลไอพีแอดเดรส, บันทึกการสนทนาแชตและเมื่อวันที่ 6 ก.พ.69 พนักงานสอบสวนได้นำตัวส่งพนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 6 (ปทุมวัน) ส่งฟ้องศาลแขวงปทุมวันแล้ว
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพว่า ที่ผ่านมา การที่ น.ส.ณภัทร จะไต่อันดับในเกมจะมีการว่าจ้างให้นายไชยโย เล่นแทนครั้ง 300-500 บาท ซึ่งเดือนนึงมีการว่าจ้างหลายครั้งจึงทำให้ได้รับเงินจำนวนหลายพันบาทต่อเดือน
" ทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางย้ำว่า การแอบใช้อุปกรณ์อื่นเข้าถึงระบบเซิร์ฟเวอร์การแข่งขันที่มีการป้องกัน ไม่ใช่เพียงผิดกติกาการแข่งขัน แต่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มีโทษทั้งจำคุกและปรับ และมีประวัติอาญาติดตัวพร้อมฝากเตือนว่า การได้รับเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติถือเป็นเกียรติสูงสุด ไม่ควรนำความเห็นแก่ตัวมาแลกกับชื่อเสียงของประเทศ" ผบก.ป.กล่าว
ด้าน นายสันติ กล่าวว่า ในฐานะนายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ตนเองขอกล่าวคำว่าขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยอีสปอร์ตมีเกมที่ใช้การแข่งขันหลายเกม อย่าง ROV แข่งขันได้หลายรูปแบบ และที่นิยมที่สุดก็คือประเภททีม 5 คน ซึ่งในกีฬาซีเกมส์เราก็ได้บรรจุกีฬาประเภททีม 5 คนไว้ด้วย และครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เราได้บรรจุทีม ROV ทีมหญิง 5 คนเอาไว้ ด้วยความโชคดีที่เราเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ซึ่งเราแข่งอีสปอร์ตมาแล้ว 5 ครั้ง รวมครั้งนี้ด้วย ไม่รวมการแข่งขันในกีฬาสาธิตที่อินโดนีเซีย ซึ่งทุกครั้งที่เราแข่งขันนักกีฬาไทยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยตลอด แม้กระทั่งในครั้งนี้ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพ เราก็สร้างชื่อเสียงด้วยการคว้าเหรียญทองได้ อันดับก็ไม่ได้เลวร้าย ถ้าไม่มีรอยบาดหมางนี้ เราก็สามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิ ว่าเราใช้เกมที่เล่นด้วยความสนุกสนานมาสร้างชื่อเสียงให้กับวงศ์ตระกูล องค์กรต่างๆ รวมถึงประเทศไทยด้วย
"ผมในฐานะประธานสหพันธ์กีฬาอีสปอร์ตแห่งเอเชียด้วย เราอาจจะไม่ยอมรับว่าประเทศไทยเราเสื่อมเสีย เพราะว่าประเทศไทยเองก็แข็งขืนกับการพยายามที่ให้เกิดการคดโกง พอเราพบเราก็จับทันที โดยเราใช้เวลาไม่กี่นาที ก็สามารถที่จะตรวจพบได้ว่ามีการโกงเกิดขึ้น แต่ขบวนการในการตัดสินระหว่างประเทศมีเรื่องซับซ้อนในเรื่องของข้อกฎหมาย และตัวเราเป็นประธานของเอเชีย เราตัดสินใจเองโดยพละการไม่ได้ ก็จำเป็นต้องใช้เวลาประมาณ 1 คืน กระทั่ง 10.00 น. วันรุ่งขึ้น เราถึงประกาศถอนตัว ซึ่งนักกีฬาที่เหลือ ก็มีความเต็มใจที่จะถอนตัว เพื่อรักษาเกียรติภูมิของความเป็นนักกีฬาไทยด้วย นักกีฬาทุกคนเองก็ต่างเสียใจ แต่ก็ยินดีที่จะถอนตัว"นายสันติ กล่าว
นายสันติ กล่าวต่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นักกีฬาไม่ได้ฝึกสอนแค่การแข่งขัน แต่ไปฝึกซ้อมการโกงที่ไม่ได้อยู่ในระเบียบการฝึกซ้อม ใครก็ตามที่พยายามทำแบบนี้ ผมคิดว่ามันไม่ใช่การเล่นเกมแบบเมื่อก่อนแล้ว เมื่อไหร่ที่คุณทำถูกคุณก็จะได้รับการยกย่อง แต่เมื่อไหร่ที่คุณทำผิด คุณก็ต้องยอมรับผิดอย่างหนักหน่วงด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ย้อนกลับไปในวันที่เราประกาศถอนตัว เราคิดว่าไม่ว่าเราจะได้เหรียญทองหรือเหรียญเงินในวันนั้น เราก็ไม่มีความภาคภูมิใจแล้ว มันไม่ใช่รางวัล มันคือการแย่งชิงโดยการเกิดจากความหิวกระหายหรือชื่อเสียง ตนเอง จึงอยากจะเตือนเกมเมอร์ทุกคน ที่อยากจะผันตัวเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต หรือทำงานในสายอาชีพด้านนี้ ทักษะที่คุณมีอยู่ มันเป็นทักษะของคนรุ่นใหม่ และสามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตจริง ๆ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทำผิดกฎหมาย หรือคุณทำร้ายตัวเองแบบนี้ คุณก็จะทำร้ายวงการอีสปอร์ต และวงการเกมด้วย ตนเองจึงอยากเตือนคนที่คิดทำแบบนี้ อย่าทำอีก และขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชน โปรดเข้าใจเกมเมอร์ที่ยังดี ๆ และที่ยังทำงานได้ ประกอบอาชีพได้ เราไม่ได้เป็นคนบาป และเราก็ยังสามารถพิสูจน์ได้ว่า เราผลักดันเศรษฐกิจของประเทศได้ จึงอยากให้ทุกคนตระหนักและรับรู้
นายสันติ กล่าวอีกว่าจากการตรวจสอบพบว่าผู้กระทำความผิดมีเพียงแค่สองคน แต่ยอมรับว่าโค้ชมีความหละหลวมในการทำหน้าที่ จึงขอกล่าวคำว่าขอโทษอีกครั้ง ที่บุคลากรของเราปล่อยให้มีการโกงเกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาเราพยายามตรวจสอบไม่ให้มีการโกงเกิดขึ้น แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราใช้เทคโนโลยีที่เรามีมาใช้ในการแข่งขันจึงทำให้เห็นหลักฐานที่ชัดเจน ส่วนโทรศัพท์ที่ใช้ในการโกงการแข่งขันนั้นปกติแล้วเราจะเตรียมโทรศัพท์ไว้ให้นักกีฬาจำนวนสองเครื่องเครื่องหนึ่งจะเป็นเครื่องที่ติดตัวกับนักกีฬาเอาไว้ซ้อมเตรียมการแข่งขัน ส่วนอีกเครื่องเป็นเครื่องที่มีไว้ใช้สำหรับการแข่งขัน เครื่องนี้นักกีฬาจะไม่เคยได้สัมผัสจนกว่าจะเข้าสู่สนามแข่ง สำหรับน.ส.ณภัทรเราจะ แบนตลอดชีพ ส่วนนายไชโย ไม่ได้เป็นนักกีฬาของทางสมาคมแต่จะไม่ให้เข้าร่วมภารกิจของทางสมาคมตลอดชีพเช่นกัน