ตร.แนะ 3 ขั้นตอนฉลองวาเลนไทน์ปลอดภัย "ไม่ถ่าย-ไม่ส่ง-ไม่คอล" ตัดวงจรคลิปแบล็กเมล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แนะนำ 3 ขั้นตอนฉลองวาเลนไทน์อย่างปลอดภัย "ไม่ถ่าย-ไม่ส่ง-ไม่คอล" ตัดวงจรคลิปแบล็กเมล
วันนี้ (13 ก.พ.) พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนมักมีการแสดงออกถึงความรักผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น จึงอาจตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมไซเบอร์ในรูปแบบ "Sextortion" หรือ การข่มขู่กรรโชกทางเพศ โดยมิจฉาชีพจะแอบบันทึกภาพหรือวิดีโอในลักษณะลามกอนาจารของเหยื่อ แล้วนำมาข่มขู่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ หากไม่ยินยอมจะขู่ว่าจะนำคลิปไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งให้คนใกล้ชิด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนภัยพี่น้องประชาชน ถึง 3 ขั้นตอนในการป้องกันตนเอง ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการนำคลิปวิดีโอลามกมาใช้ในการข่มขู่หรือรีดเอาทรัพย์ (แบล็กเมล) ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ดังนี้
“ไม่ถ่าย” – คือ การไม่ถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอในลักษณะลามกของตนเอง ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ก็ตาม เพื่อเป็นการตัดโอกาสที่จะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการข่มขู่หรือแบล็กเมล์ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อท่านไปตลอดชีวิต
“ไม่ส่ง” – คือ การไม่ส่งภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอในลักษณะลามกของตนเองให้กับบุคคลอื่น แม้ว่าจะเชื่อใจบุคคลดังกล่าวมากเพียงใด เพราะภาพหรือคลิปวิดีโอดังกล่าวอาจถูกเผยแพร่ต่อให้กับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม หรืออาจถูกคนร้ายแฮกข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ชอบ
“ไม่คอล” – คือ การไม่สนทนาผ่านวิดีโอคอลกับบุคคลอื่นในลักษณะที่ปรากฏภาพลามกของตนเองโดยเด็ดขาด เนื่องจากคู่สนทนาสามารถแอบบันทึกภาพหน้าจอหรือวิดีโอขณะสนทนาได้ และอาจนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการกรรโชกทรัพย์หรือรีดเอาทรัพย์ได้ในภายหลัง
หากพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายจากการถูกข่มขู่แบล็กเมลด้วยคลิปลามก สามารถแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และหากคลิปของท่านถูกนำไปเผยแพร่ ท่านสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งระงับหรือลบข้อมูลดังกล่าว