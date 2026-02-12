ยธ. ลงพื้นที่เยียวยาผู้เสียหาย เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกก่อเหตุในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

MGR Online - กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยียวยาผู้เสียหาย จากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
วันนี้ (12 ก.พ.) กระทรวงยุติธรรม แจ้งความคืบหน้าการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2569 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสร้างความตื่นตระหนกและสะเทือนขวัญแก่ประชาชนในพื้นที่
ภายหลังเกิดเหตุกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งในพื้นที่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และได้ประสานข้อมูลกับพนักงานสอบสวนและเข้าพบญาติผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมจำนวน 3 ราย
ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมจะเร่งให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) ดังนี้
กรณีเสียชีวิต (1) ค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย จำนวน 100,000 บาท (2) ค่าจัดการศพ 20,000 บาท (3) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู 40,000 บาท (4) ค่าเสียหายอื่น 40,000 บาท รวม 200,000 บาท
กรณีบาดเจ็บ (1) ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 40,000 บาท (2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ไม่เกิน 20,000 บาท (3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ ตามค่าแรงขั้นต่ำในพื้นที่จังหวัดที่ประกอบการงาน ไม่เกิน 1 ปี (4) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นๆ ไม่เกิน 50,000 บาท โดยเป็นการพิจารณาตามแนวทางอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ และสาธารณชนให้ความสนใจ อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับความเห็นของพนักงานสอบสวน และคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดสงขลาเป็นสำคัญ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวกระทรวงยุติธรรมจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และกำชับหน่วยงานในสังกัดให้บูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การช่วยเหลือ เยียวยา และคุ้มครองสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบตามกฎหมายอย่างครบถ้วนและทันท่วงที สอดคล้องกับนโยบายการอำนวยความยุติธรรมเชิงรุก มุ่งให้กระทรวงยุติธรรมเป็น “ที่พึ่งของประชาชน” เข้าถึงได้ รวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ