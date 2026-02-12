ผบ.ตร.เปิดตัว “POLICE CARE” รวมบริการตำรวจในแอปเดียว

ผบ.ตร.แถลงเปิดตัวแอป “POLICE CARE” ยกระดับบริการตำรวจยุคดิจิทัล รวมแจ้งความ ติดตามคดี ข้อมูลกฎหมาย และข่าวเตือนภัยไว้ในแอปเดียว หวังเพิ่มความสะดวกประชาชนแบบ One Stop Service พร้อมจัดกิจกรรมใหญ่กลางเซ็นทรัลเวิลด์ ยืนยันพัฒนาโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android และ iOS
วันนี้ (12 ก.พ.) เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ลาน Beacon ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานงานเปิดตัวแอปพลิเคชัน “POLICE CARE” พร้อมด้วย พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล/รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ8) รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมงาน
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดงานเปิดตัวแอปพลิเคชัน “POLICE CARE - แจ้งความ (รัก) พิทักษ์ความปลอดภัย” ยกระดับความอุ่นใจในยุคดิจิทัล ในวันนี้ เวลา 12.00 – 18.00 น. ณ ลาน Beacon ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อสื่อสารไปยังประชาชนว่าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนี้ไว้จะมีความอุ่นใจเหมือนมีตำรวจอยู่ใกล้ตัว
สำหรับในงานมีกิจกรรมนำเสนอข้อมูลฟีเจอร์ต่าง ๆ ในแอปพลิเคชัน “POLICE CARE” ที่น่าสนใจ มากมาย อาทิ Talk Show พิเศษ หัวข้อ “เตือนภัยออนไลน์” และ “กฎหมายความรัก” โดยผู้เชี่ยวชาญ, พบกับ Police Influencer ทีมกากีนั้ง พร้อมกระทบไหล่ศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้แก่ กระแต-กระต่าย อาร์สยาม, ว่าน ธนกฤต, เต๋า สมชาย, เดย์ ไทเทเนียม, ฝันดี-ฝันเด่น และศิลปินค่ายคีตา, จูเนียร์ จากเรื่องธี่หยด, เอิร์น เดอะสตาร์, แมกกี้ จรินภรณ์, สงกรานต์- มายด์ และ คุณเอ ศุภชัย
ผบ.ตร. กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติเล็งเห็นถึงสภาพปัญหาที่ประชาชนยังไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลของตำรวจเท่าที่ควร การจะแก้ปัญหานี้ได้ต้องพัฒนาแอปพลิเคชันที่รวมบริการและข้อมูลทุกอย่างของตำรวจซึ่งเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการไว้ในแอปพลิเคชันเดียว โดยเฉพาะการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสถานีตำรวจ ข้อมูลกฎหมาย ข้อมูลคดีและการแจ้งความ ตลอดจนข่าวสารเตือนภัยต่างๆ สอดรับกับนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ที่ต้องการจัดระบบเทคโนโลยีของตำรวจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ให้ประชาชน จึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน “POLICE CARE” ขึ้นมา ที่เป็นเสมือนคู่มือประชาชนแบบ One Stop Service ที่เป็นศูนย์รวมบริการ ข้อมูลข่าวสาร ติดตามผลคดี การแจ้งความ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารเตือนภัยต่าง ๆ มาไว้ในแอปพลิเคชันเดียว
นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการอัปเดตและพัฒนาฟังก์ชันต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนใช้งานให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ และตอบโจทย์พี่น้องประชาชนในทุกด้านให้มากที่สุด เช่น ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ได้จัดทำฟีเจอร์กฎหมายความรัก ซึ่งรวมข้อมูลกฎหมายสมรสเท่าเทียม กฎหมายอาญาเกี่ยวเรื่องการคุกคามทางเพศ เพื่อให้ประชาชนมีความรักได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณของราชการแต่อย่างใด พี่น้องประชาชนสามารถดาวน์โหลดใช้งานแอปพลิเคชัน “POLICE CARE” ได้แล้วทั้งระบบ Android และ iOS ผ่านทาง App Store และ Google Play