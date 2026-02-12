xs
ผบ.ตร.เปิดตัว “POLICE CARE” รวมบริการตำรวจในแอปเดียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ผบ.ตร.แถลงเปิดตัวแอป “POLICE CARE” ยกระดับบริการตำรวจยุคดิจิทัล รวมแจ้งความ ติดตามคดี ข้อมูลกฎหมาย และข่าวเตือนภัยไว้ในแอปเดียว หวังเพิ่มความสะดวกประชาชนแบบ One Stop Service พร้อมจัดกิจกรรมใหญ่กลางเซ็นทรัลเวิลด์ ยืนยันพัฒนาโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android และ iOS

วันนี้ (12 ก.พ.) เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ลาน Beacon ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานงานเปิดตัวแอปพลิเคชัน “POLICE CARE” พร้อมด้วย พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล/รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ8) รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมงาน


ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดงานเปิดตัวแอปพลิเคชัน “POLICE CARE - แจ้งความ (รัก) พิทักษ์ความปลอดภัย” ยกระดับความอุ่นใจในยุคดิจิทัล ในวันนี้ เวลา 12.00 – 18.00 น. ณ ลาน Beacon ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อสื่อสารไปยังประชาชนว่าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนี้ไว้จะมีความอุ่นใจเหมือนมีตำรวจอยู่ใกล้ตัว

สำหรับในงานมีกิจกรรมนำเสนอข้อมูลฟีเจอร์ต่าง ๆ ในแอปพลิเคชัน “POLICE CARE” ที่น่าสนใจ มากมาย อาทิ Talk Show พิเศษ หัวข้อ “เตือนภัยออนไลน์” และ “กฎหมายความรัก” โดยผู้เชี่ยวชาญ, พบกับ Police Influencer ทีมกากีนั้ง พร้อมกระทบไหล่ศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้แก่ กระแต-กระต่าย อาร์สยาม, ว่าน ธนกฤต, เต๋า สมชาย, เดย์ ไทเทเนียม, ฝันดี-ฝันเด่น และศิลปินค่ายคีตา, จูเนียร์ จากเรื่องธี่หยด, เอิร์น เดอะสตาร์, แมกกี้ จรินภรณ์, สงกรานต์- มายด์ และ คุณเอ ศุภชัย


ผบ.ตร. กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติเล็งเห็นถึงสภาพปัญหาที่ประชาชนยังไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลของตำรวจเท่าที่ควร การจะแก้ปัญหานี้ได้ต้องพัฒนาแอปพลิเคชันที่รวมบริการและข้อมูลทุกอย่างของตำรวจซึ่งเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการไว้ในแอปพลิเคชันเดียว โดยเฉพาะการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสถานีตำรวจ ข้อมูลกฎหมาย ข้อมูลคดีและการแจ้งความ ตลอดจนข่าวสารเตือนภัยต่างๆ สอดรับกับนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ที่ต้องการจัดระบบเทคโนโลยีของตำรวจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ให้ประชาชน จึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน “POLICE CARE” ขึ้นมา ที่เป็นเสมือนคู่มือประชาชนแบบ One Stop Service ที่เป็นศูนย์รวมบริการ ข้อมูลข่าวสาร ติดตามผลคดี การแจ้งความ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารเตือนภัยต่าง ๆ มาไว้ในแอปพลิเคชันเดียว


นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการอัปเดตและพัฒนาฟังก์ชันต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนใช้งานให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ และตอบโจทย์พี่น้องประชาชนในทุกด้านให้มากที่สุด เช่น ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ได้จัดทำฟีเจอร์กฎหมายความรัก ซึ่งรวมข้อมูลกฎหมายสมรสเท่าเทียม กฎหมายอาญาเกี่ยวเรื่องการคุกคามทางเพศ เพื่อให้ประชาชนมีความรักได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณของราชการแต่อย่างใด พี่น้องประชาชนสามารถดาวน์โหลดใช้งานแอปพลิเคชัน “POLICE CARE” ได้แล้วทั้งระบบ Android และ iOS ผ่านทาง App Store และ Google Play












